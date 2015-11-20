تیم نفت آبادان به من بی مهری کرد/هواداران گرگانی سنگ تمام گذاشتند

عدنان دورقی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از عملکرد درخشان در برابر تیم سابق خود نفت آبادان، بیان کرد: بعد از پیروزی مقابل شهرداری تبریز در زمین حریف، برروی تیم نفت تمرکز خوبی انجام دادیم و به خوبی بازیکنان این تیم را آنالیز کردیم.

دورقی افزود: در دو سه روز اخیر برروی نقاط ضعف و قوت تیم حریف کار کردیم و در بازی امشب (پنجشنبه) در دفاع خوب ظاهر شدیم و بازیکنان ملی پوش و بازیکنان خارجی را مهار کردیم.

وی درباره پیروزی تیم شهرداری در ثانیه های پایانی بازی گفت: بسکتبال، بازی لحظه ها است. در زمان هایی که ۱۰ تا ۱۲ امتیاز جلو افتاده بودیم باید بازی را بهتر کنترل می کردیم اما در پنج دقیقه آخر، خوب دفاع نکردیم و کار به ثانیه آخر کشیده شد.

وی درباره انگیزه های خود در مقابل تیم سابقش گفت: من خودم خوزستانی هستم اما سال گذشته در تیم نفت به من بی مهری کردند زیرا در این تیم بیشتر از بازیکنان بومی به بازیکنان غیربومی توجه دارند.

بازیکن سابق تیم نفت آبادان تصریح کرد: سال گذشته متاسفانه از نام من سوءاستفاده کردند و مرا به بازی نمی گرفتند به همین خاطر امسال تیمم را تغییر دادم و از اینکه به شهرداری گرگان پیوستم بسیار خوشحالم.

هیچ حاشیه ای در تیم شهرداری وجود ندارد

دورقی درباره عملکرد خود بیان کرد: من در همه مسابقات باانگیزه وارد زمین می شوم اما در مقابل تیم سابق ناخودآگاه انگیزه مضاعفی به بازیکن دست می دهد که بازیکن توان بیشتری در آن بازی به خرج می دهد.

وی به حمایت هواداران اشاره و تصریح کرد: این برد را مدیون تماشاگران هستیم که به خوبی ما را تشویق و حمایت می کنند.

وی به فضای حاکم بر تیم شهرداری اشاره و بیان کرد: همه بازیکنان باهمدیگر رفیق و همدل هستیم و چه در تمرینات و چه در مسابقه بسیار خوب کار می کنیم و هیچ حاشیه ای در تیم وجود ندارد.

بازیکن تیم شهرداری گرگان با بیان اینکه وضعیت بسیار خوبی در گرگان دارم، اظهار کرد: گرگان مردم خونگرمی دارد و هواداران بسکتبال در هر بازی سنگ تمام می گذارند و ما هم تمام تلاش خود را به کار می بندیم تا دل هواداران را شاد کنیم.

عدنان دورقی در پایان بیان کرد: امیدوارم بردهای ما تداوم داشته باشد و بتوانیم شهرداری گرگان را به جایگاهی که شایستگی اش را دارد، برسانیم.

گفتنی است؛ از هفته هفتم رقابت های لیگ برتر بسکتبال، تیم شهرداری گرگان با درخشش «عدنان دورقی» با نتیجه ۸۲ بر ۸۰ بر تیم پالایش نفت آبادان غلبه کرد. دورقی ۲۶ ساله سابقه بازی در تیم های پتروشیمی بندرامام، ذوب آهن اصفهان و نفت آبادان را در کارنامه دارد.