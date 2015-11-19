درخواست همسر خطیب مسجد لال پاکستان از البغدادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «پاکستان»، «عارف نظامی» روزنامه نگار ارشد پاکستانی در گفتگو با شبکه تلویزیونی ۲۴ این کشور گفت: همسر خطیب نماز جمعه لال مسجد اسلام آباد «مولانا عبدالعزیز» رسماً از «البغدادی» سرکرده گروه تروریستی داعش خواست برای تشکیل گروه داعش در پاکستان به او کمک کند.

وی افزود: سازمانهای امنیتی به شدت نگران فعایتهای مولانا عبدالعزیز هستند و این موضوع به دقت تحت بررسی قرار گرفته است تا وضعیتی مانند گذشته در پاکستان بوجود نیاید.

لازم به ذکر است که هفته گذشته مولانا عبدالعزیز برای خواندن نماز جمعه به «لال مسجد» رفت اما تعداد زیادی از مامورین پلیس و نیروهای امنیتی برای دستگیری اش آنجا حضور داشتند و او بدون خواندن نماز جمعه برگردانده شد.

در عملیاتی که نیروهای امنیتی در سال ۲۰۰۷ میلادی بدستور «پرویز مشرف» رئیس جمهور وقت پاکستان در اسلام آباد انجام دادند تعداد زیادی از طلابی که در «لال مسجد» تحصن کرده بودند کشته شدند. پرویز مشرف اعلام کرد تمام کسانی که در این مسجد تحصن کردند از کسانی بودند که برای فعالیتهای تروریستی در حال آموزش بودند و گروه طالبان به آنها آموزش می داد.