لاوروف و المعلم در مسکو دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، وزرای امور خارجه کشورهای شرکت کننده در گفتگوهای سوریه که ۱۴ نوامبر برگزار شد، در مورد تلاش برای دیدار هیئت های دولت و مخالفان سوری پیش از اول ژانویه آینده توافق کردند.

بر این اساس دومین دور مذاکرات بر سر بحران سوریه با حضور ۲۰ کشور و سازمان بین المللی در وین، پایتخت اتریش آغاز شده است.

شرکت ‌کنندگان در نشست وین از سازمان ملل خواستند آغازگر روند گفتگوهای صلح بین دولت سوریه و مخالفان باشد تا از این راه شرایط برای تدوین قانون اساسی جدید و برگزاری انتخابات با نظارت سازمان ملل فراهم شود.

واشنگتن و کشورهای عرب متحدش خواهان برکناری بشار اسد رییس جمهوری قانونی سوریه به عنوان بخشی از راه حل بحران در این کشور هستند اما مسکو و تهران تاکید دارند که مردم سوریه باید در خصوص رییس جمهوری خود تصمیم گیری کنند.