دو خبر كوتاه از دانشگاه آزاد واحد شاهرود

به گزارش خبرگزاري مهر، در كارگاه آموزشي ازدواج مباحثي درمورد باورهاي صحيح ازدواج و برداشت هاي اشتباه زوجين از يكديگر آموزش داده مي شود.

قرعه كشي حج عمره در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شاهرود

به گزارش خبرگزاري مهر قرعه كشي حج عمره دانشجويي دانشگاه آزاد شاهرود با حضور رياست دفتر فرهنگ اسلامي واحد، معاونين دانشگاه و دانشجويان انجام شد.

ثبت نام از 540 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد شاهرود براي اعزام به حج عمراه دانشجويي انجام شده است كه از اين تعداد به قيد قرعه 10 نفر پسر و 9 نفر دختر به حج عمره اعزام مي شوند.

اعزام دانشجويان دختر دانشگاه آزاد شاهرود و پسران اين دانشگاه نيمه اول مرداد انجام مي شود.