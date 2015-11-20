مرگ روزانه ۱۰ عابر پیاده در سوانح رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی همواره رقم تصادفات در میان خودروهای حمل و نقل عمومی با شتاب بیشتری اطلاع رسانی می شود که هنوز هم تعداد زیادی از تصادفات مربوط به خودروهای شخصی و عابران پیاده است.

در واقع با وجودی که سهم حمل و نقل جاده ای از تصادفات جاده ای ۲ درصد است هنوز هم تعداد بیشتری اخبار سوانح به این دسته از وسایل نقلیه اخصاص می یابد و بیشترین بازخواست از سوی پلیس بر علیه این خودروها است.

در حالیکه سهم زیادی از این خودروها با استانداردهای پلیس تردد می کنند و طی فراخوانی که از سوی خودروساز داده شده، چک های فنی خودروها انجام می گیرد.

در این میان موضوع تصادف عابران پیاده ، مغفول مانده و توجهی به این موضوع نمیشود که این تعداد بالا عابران پیاده در کمبود نظارت کدام دستگاه با مرگ مواجه می شوند.

آمارها حاکی از آن است که درسال گذشته بيش از ۳۷۰۰ عابر پياده، يعني روزانه بیش از ۱۰ نفر، در راههاي شهری و بين‌‌شهري در اثر سوانح رانندگي، جان خود را ازدست داده‌اند.

این آمار بالای سوانح جاده ای نشان می دهد که در غلفت دستگاه های مسئول، تعداد زیادی از هموطنان به کام مرگ فرستاده می شوند و تاکنون هم برنامه مدونی از سوی دولت و پلیس برای جلوگیری از این اقدام انجام نشده است.

در واقع تصادفات جاده ای و پیامدهای ناشی از آن که شامل کشته شدن تعداد قابل توجهی از شهروندان،بی سرپرستی خانوارهای بسیار و معلولیت های دایمی مصدومان می شود، هنوز هم با خلاء های زیادی در بخش نظارت و سیاست گذاری مواجه است که نیاز به برنامه های جامع تری دارد.

به گفته حمید سوری عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، مرگ و میر ناشی از سوانح رانندگی در دهه های گذشته چیزی در حدود ۲۷ هزار کشته در سال بود که علی رغم تلاشهای زیاد در چند سال اخیر این آمار به چیزی کمتر از ۱۸هزار کشته در سال رسیده است.

به گفته وی آمارها نشان می دهد سهم ایران از عابرین پیاده ای که جان خود را در سوانح ترافیکی از دست می دهند ۲۸درصد است یعنی مرگ عابرین پیاده در ایران نسبت به میانگین جهانی شش درصد بیشتراز سایر کشورهای جهان است.

در واقع باوجود اینکه آمارها از تصادفات بالا در بخش عابران پیاده و خودروهای شخصی حکایت دارد که بیشترین هجمه ها بر علیه حمل و نقل جاده ای است.