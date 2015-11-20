اردوغان اتحاد کشورهای اسلامی در قبال داعش را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، اردوغان در همایشی که با موضوع انرژی در استانبول برگزار شده بود، گفت: بدون هیچ ملاحظه ای تروریست ها را محکوم می کنم و از همه کشورهای اسلامی می خواهم که در یک جبهه متحد علیه آنها موضعگیری کنند.

وی افزود: اگر چنین کاری نکنیم، کسانی که به آنکارا حمله کردند به مناطق دیگر نیز حمله خواهند کرد، همانطور که شاهد حملات آنها در پاریس بودیم؛ از این رو تمام جهان باید به منظور ممانعت از تکرار چنین فجایعی همکاری کند.

اردوغان در حالی این اظهارات را مطرح می کند که ترکیه غالبا به خاطر چشم پوشی از تشدید فعالیت گروه های مسلح افراطی که مشغول اقدامات تروریستی علیه دولت و ملت سوریه هستند، مورد انتقاد قرار می گیرد.

آنکارا تحت فشار متحدان خود و بعد از زنجیره حملاتی که به تروریست ها نسبت داد، از تابستان گذشته با تغییر موضع خود وارد ائتلاف بین المللی ضد داعش در سوریه و عراق شد. اردوغان در ادامه اظهارات خود مدعی شد که بشار اسد رییس جمهور سوریه دلیل اصلی مشکلات منطقه است.

وی در ادامه ادعاهای خود علیه اسد گفت: امروز دلیل اصلی بحران انسانی و بالا گرفتن تروریسم در منطقه بشار اسد است، فعالیت های رییس جمهور سوریه تروریسم دولتی است.

رییس جمهور ترکیه در حالی این ادعاها را علیه اسد مطرح می کند که به گفته بسیاری از تحلیلگران و ناظران، دولت ترکیه از حامیان اصلی گروهک تروریستی داعش بوده و اقدام به خرید نفت از این گروهک می کند.

گفتنی است بر خلاف ادعاهای آنکارا، حملات نمایشی ترکیه علیه داعش در راستای سرکوب کردهای پ ک ک انجام گرفت، چرا که در بیشتر این حملات مواضع کردها هدف قرار می گرفت نه تروریست های داعش.