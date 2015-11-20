دستور اولاند برای تشدید حملات هوایی فرانسه در عراق و سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، کاخ الیزه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: فرانسوا اولاند رییس جمهور فرانسه دستور داده است حملات هوایی این کشور علیه داعش شدت یابد.

اولاند بعد از حملات پاریس در ۱۳ نوامبر که داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت، گفت که کشورش در حال جنگ است.

در همین راستا وزیر دفاع فرانسه اعلام کرد ناو هواپیمابر «شارل دوگل» اواخر هفته برای حمایت از حملات هوایی در سوریه وارد خلیج فارس خواهد شد.

گفتنی است پاریس روز ۱۳ نوامبر شاهد چندین حمله تروریستی همزمان در نقاط مختلف بود که در نتیجه آن ۱۲۹ نفر کشته شده و ۳۵۲ نفر دیگر زخمی شدند، گروهک تروریستی داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت.