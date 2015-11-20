هلاکت دهها داعشی در حملات ائتلاف/کشف سه گور دسته جمعی در سنجار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عراقی، جنگنده های ائتلاف بین المللی ضد داعش ناحیه قیروان در شهرستان سنجار را هدف قرار دادند که در نتیجه آن شمار زیادی از تروریست های داعش و همچنین شماری از غیر نظامیان عراقی کشته شدند.

بر این اساس جنگنده ائتلاف همچنین منطقه الخازر واقع در شرق موصل را بمباران کردند که در این حملات ۲۲ تروریست داعشی به هلاکت رسیدند. حملات در مناطق الکصیرات، الزویه و جبه واقع در غرب الانبار نیز باعث کشته شدن ۵ تروریست داعشی شد.

از سوی دیگر گروهک داعش ۵ نفر از عناصر خود را به اتهام جاسوسی برای نیروهای عراقی در استان الانبار اعدام کرد.

گروهک داعش با صدور بیانیه ای اعلام کرد: یگان های امنیتی توانستند اعضای یک گروه جاسوسی که برای ارتش و نیروهای مردمی فعالیت می کردند را بازداشت کنند.

خبر دیگر اینکه اقلیم کردستان عراق اعلام کرد از زمان آزادسازی شهرستان سنجار از اشغال تروریست های داعش سه گورستان دسته جمعی در این شهرستان کشف شده است.

فؤاد عثمان سخنگوی دولت اقلیم کردستان عراق گفت: در گورستان نخست ۸۲ جسد، گورستان دوم ۵۲ جسد و گورستان سوم ۴۰ جسد کشف شد.

در همین حال پارلمان عراق روز پنجشنبه با مسدودن کردن تمام پایگاه های اینترنتی متعلق به داعش در فضای مجازی و پایگاه هایی که مروج و مشوق جنایت های تروریستی هستند، موافقت کرد.

یک مقام عراقی در این زمینه گفت: مصوبه پارلمان شامل شبکه های ماهواره ای و رسانه هایی که مشوق تروریسم هستند نیز می شود و پارلمان از مسئولان و دستگاه قضایی اجرای این مصوبه را خواستار شده است.

