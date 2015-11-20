قیمت جهانی نفت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری «رویترز»، قیمت جهانی نفت در بازار معاملات روز جمعه در منطقه آسیا با افزایش اندکی روبرو شد، این درحالی است که قیمت فعلی طلای سیاه همچنان به عنوان پایین ترین رقم در سه ماه اخیر محسوب می شود.

همچنین در میدان عرضه و تقاضا نفت، همچنان بازار عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت برای تحویل در ماه ژانویه با ۱۳ سنت افزایش به رقم ۴۴ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید، ضمن اینکه قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا برای تحویل در مدت زمان مشابه با ۵ سنت افزایش در برابر ۴۰ دلار و ۵۹ سنت در هر بشکه معامله شد.