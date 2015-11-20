مورینیو هنوز از حمایت مالک تیم چلسی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر ، مایکل امنالو مربی تکنیکی تیم چلسی می‌گوید ژوزه مورینیو که به خاطر نتایج بد تیمش زیر فشار است، هنوز از حمایت آبراموویچ مالک این باشگاه برخوردار است .

به گفته این مربی ورزشی تیم چلسی، آبرموویچ کاملا به سرمربی پرتغالی اعتماد دارد.

هرچند چلسی که در فصل پیش قهرمان لیگ برتر انگلیس بود در ماه اکتبر در بازی برابر ساوتهمپتون با نتیجه ۳ بر یک پیروز میدان شد، اما به دنبال آن سه بازی بعدی را به حریفان واگذار کرد.

در حالی که تصور می‌رود مورینیو جایگاهش را به زودی در استمفورد بریج از دست بدهد، اما مربی تکنیکی چلسی می‌گوید اعتماد قوی‌ای نسبت به توانایی‌های مورینیو در این باشگاه وجود دارد که مانع هر نوع رقتار جدی و شدید درباره ادامه کار سرمربی می‌شود.

امنالو گفت: وقتی پای تصمیم گیری به میان می‌آید همه ما مطمئنیم باشگاه مالکی دارد که قادر است تصمیم‌های مهم را به خوبی اتخاذ کند چون او می‌داند چه می‌خواهد.

این مربی در گفتگو با دیلی تلگراف افزود: یکی از دلایلی که آبراموویچ می‌تواند تصمیم‌های درستی بگیرد این است که او اطلاعاتی دارد که دیگران از آن مطلع نیستند. او تصویری کامل از همه آنچه در باشگاه اتفاق می‌افتد دارد که فقط شامل مسایل فردی نمی‌شود ، بلکه همه بخش‌های باشگاه را دربرمی‌گیرد. بنابراین وقتی او نیاز به تصمیم‌گیری داشته باشد، می‌تواند تصمیمی درست بگیرد.

مربی تکنیکی چلسی افزود: آبراموویچ عیمقا، عیقا علاقه‌مند فوتبال و فوتبال انگلیس و این باشگاه است.