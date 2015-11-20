به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی شامگاه پنجشنبه در دوازدهمین همایش اساتید تفسیر قرآن کریم که به مناسبت سالگرد ارتحال علامه طباطبایی در دارالقران این مفسر قرآن کریم در قم برگزار شد، اظهار داشت: علامه طباطبایی بیشتر شبها به خصوص شبهای ماه مبارک رمضان را تا صبح بیدار بود و به راز و نیاز و نماز میپرداخت.
وی با بیان اینکه حقایق قرآن کریم روز محشر آشکار میشود و همگان به آن حقایق پی خواهند برد، افزود: در این دنیا ما با الفاظ و مفاهیم قرآن کریم آشنا میشویم اما در جهان آخرت واقعیت قرآن برای ما آشکار میشود.
استاد برجسته حوزه ادامه داد: همه آنچه که خداوند در قرآن کریم بیان فرموده در این دنیا مثالش را میبینیم، همانند بهشت و جهنم، اما نمونه واقعی آنها تنها در روز آخرت میتوان دید.
ملتی که در میان آنها دزدی نباشد سر افراز است
وی بیان داشت: هر ملتی که در میان آنها دزدی نباشد سر افراز است و ملتی که در میان آنان دزدی و کم فروشی باشد فلک زده خواهد بود.
آیت الله سبحانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به معنای مختلف تأویل ابراز داشت: تأویل به معنای رجوع است و برخی از مفسران نیز تأویل را به معنای تفسیر بیان کردهاند.
وی گفت: تأویل جنبه تشریعی نیز دارد که باید لفظ را بیان کنیم که شامل آیات متشابه است.
این مفسر قرآن کریم بیان داشت: آیات متشابه به آیاتی گفته میشود که ظهور مستقر ندارند اما اگر ظهور مستقر داشته باشند در اصل آیات محکمات است.
وی افزود: وهابیت در این زمینه اشتباه میکنند و در واقع خداوند را به عرش برده و بر روی تخت نشاندهاند که این تخت چوبی به خاطر سنگینی خداوند صدا میدهد.
آیت الله سبحانی با بیان اینکه فخر در تفسیر خود از جبریها دفاع کرده است، افزود: آنها در هر آیهای که بوی جبر داشته باشد سخن پراکنی میکنند و داعش نیز در این زمینه فتنهگری میکند که ما میتوانیم با آیات محکمات به آنان پاسخ دهیم.
وی رویا را نیز از اقسام تأویل برشمرد و افزود: در این زمینه روایات و آیاتی وجود دارد که داستان حضرت یوسف(ع) از جمله آنها است.
استاد برجسته حوزه علمیه قم، ادامه داد: حضرت یوسف(ع) خواب زندانیان را تعبیر و بیان کرد و ریشه خواب آنها را گفت که در واقع همان تأویل است چرا که حضرت یوسف ریشه خوابها را برای آنها بازگو کرد.
وی بیان داشت: ما بر مسیحیان خورده میگیریم که کتاب و کلام آنها خلاف عقل و فطرت است و ظاهر را بر خلاف واقع آن موضوع گرفته و بیان میکنند و اگر ما هم همین کار را انجام دهیم با روش آنها تفاوتی نخواهد داشت.
آیت الله سبحانی اضافه کرد: تأویل در قرآن کریم در زمینه رویا، عمل، ماهیت قرآن و آیات به کار رفته است که باید همه موضوعات را به ریشه اصلی آن بازگرداند و ممکن است تأویل آیه به صورت تشریع و مابقی تأویلها به صورت تکوینی باشد.
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