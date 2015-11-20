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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۹:۵۰

در کنفرانس ملی دانشجویی برق عنوان شد؛

تولید برق در ایران با افزایش آلودگی هوا ارتباط مستقیم دارد

تولید برق در ایران با افزایش آلودگی هوا ارتباط مستقیم دارد

مشهد-معاون نظارت بر بهره‌برداری شرکت مدیریت تولید و توزیع برق ایران گفت: در زمستان ۱۵۰ میلیون لیتر سوخت برای تولید برق مصرف می شود که به معنای ارتباط مستقیم با آلودگی هوا و صرف سرمایه ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پیشاهنگ شامگاه پنج شنبه در اختتامیه هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق که در سالن همایش های برج سپهر مشهد برگزار شد اظهار کرد: از اینکه پس از ۱۱۵ سال تولد برق در مشهد کنفرانس ملی مهندسی برق در این شهر برگزار شده ابراز خرسندی می کنم.

وی ادامه داد:حدود ۸۴ درصد برق کشور توسط نیروگاه های حرارتی، ۱۴درصد برق آبی و تنها ۲درصد از برق تولیدی کشور توسط انرژی های نو به دست می آید.

معاون هماهنگی و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران ادامه داد: در تابستان گذشته روزانه ۴۰ میلیون لیتر سوخت برای تولید برق مصرف کردیم و در زمستان این رقم تا ۱۵۰ میلیون لیتر افزایش یافت و این به معنی آلودگی بیشتر هوا و صرف سرمایه ملی است.

وی با بیان اینکه در افق ۱۴۰۴ باید به ظرفیت ۱۸هزار مگاوات برق آبی برسیم، ادامه داد: تا سال ۱۴۰۴ باید بتوانیم دست کم ۱۰ درصد برق کشور را از منبع انرژی های نو تأمین کنیم.

وی دانشجویان و استادان را آینده سازان صنعت برق دانست و افزود: پس از ۱۱۵ سال از ورود صنعت برق به ایران گسترده ترین شبکه صنعتی کشور نیازمند نگاه ویژه مهندسان برق برای نظات، کنترل و راهبری بهتر است.

وی اظهار کرد: صنعت برق، گسترده ترین شبکه صنعتی کشور است که با ظرفیت تولید ۷۲ هزار مگاوات، جایگاه نخست در خاورمیانه و چهاردهم در جهان را به خود اختصاص داده است.

معاون هماهنگی تولید و نظارت بر بهره برداری توانیر ادامه داد: ۱۳۰هزار کلیومتر خط، نگاه ویژه ای از طرف مهندسین برق برای نظارت، کنترل و راهبری این شبکه می طلبد.
 

کد مطلب 2972643

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