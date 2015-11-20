چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع)، با اعلام خبر انتشار فراخوان چهاردهمین جشنواره امام رضا(ع)، گفت: با توجه به سنت هر ساله که فاصله بین آیین اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) تا زمان اعلام فراخوان دوره بعدی این جشنواره حداکثر دوماه است، این فراخوان منتشر شد تا علاقمندان فرصت کافی برای خلق آثار در ساحت مقدس فرهنگ رضوی را داشته باشند.

سید جواد جعفری افزود: پس از طی فرآیند چهار مرحله ای نشست های؛ آسیب شناسی،مشورتی،منطقه ای و کمیته برنامه ریزی که در این نشست ها نقاط ضعف و قوت دوره گذشته جشنواره مورد بررسی قرار گرفت، متناسب با نیازهای روز و ظرفیت های هر استان و با لحاظ نوآوری های لازم، در یک جهاد فرهنگی و کوششی بی وقفه و با مشارکت همه جانبه صاحب نظران و دست اندرکاران، فراخوان چهاردهمین جشنواره بین المللی امام رضا(ع) تدوین و منتشر شد.

وی افزود: فراخوان چهاردهمین دوره این جشنواره با توجه ویژه به « سبک زندگی اسلامی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، با الهام از آموزه های رضوی» در سه بخش استانی، ملی و بین‌المللی منتشر شده است.

جعفری اظهار کرد: جشنواره بین المللی امام رضا(ع)، به مناسبت سالروز میلاد فرخنده امام علی‌بن موسی‌الرضا(ع) و کریمه اهل بیت،حضرت معصومه (س) و بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع)، از یکم تا یازدهم ذی‌القعده، در «دهه کرامت» برگزار می شود.

مدیرعامل بنیاد بین المللی امام رضا(ع) گفت: جشنواره امام رضا(ع) تاکنون ۱۳ دوره را پشت سر گذاشته است و دبیرخانه‌های موضوعی این جشنواره در تمام استان‌های کشور دایر بوده اما گستره برپایی جشنواره در سطح ملی و بین المللی است. بدین معنا که هموطنان از هر نقطه کشور می‌توانند در برنامه های این جشنواره منطبق با علاقه مندی خود شرکت کنند.

دبیر جشنواره بین المللی امام رضا(ع)،به بخش های ۱۰ گانه چهاردهمین دوره این جشنواره اشاره کرد و افزود: برای جشنواره‌های سراسری۱۰ بخش کلی در نظر گرفته شده که عبارتند از: فرهنگی، هنری، پژوهشی، سینمایی، مطبوعاتی،رسانه های دیجیتال، کودک و نوجوان، دانشگاهیان، بین الملل و ویژه برنامه ها.

وی ادامه داد: فراخوان هر یک از برنامه‌های موضوعی جشنواره امام رضا(ع) از سوی دستگاه‌های مرتبط منتشر می شود. علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و آگاهی از نحوه شرکت در هر یک از برنامه‌ها می‌توانند به پایگاه اطلاع رسانی سه زبانه «شمس توس» به نشانی http://www.shamstoos.ir مراجعه کنند. همچنین سامانه پیام کوتاه: ۳۰۰۰۷۸۸۸ و شماره تلفن‌: ۰۵۱۳۲۲۸۳۰۴۴به عنوان پل ارتباطی میان جشنواره و مخاطبان معرفی شده است.

یادآوری می شود؛جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع) همه ساله در ایام دهه کرامت به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت معصومه (س) و حضرت امام رضا(ع) و بزرگداشت حضرت شاهچراغ (ع) در عرصه ملی و بین المللی برگزار می شود. افتتاحیه این جشنواره در اولین روز ماه ذی القعده در قم و اختتامیه آن در ۱۱ ذی القعده در شب میلاد مسعود حضرت امام رضا(ع) در مشهد مقدس برگزار می شود.