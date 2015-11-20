همایش بزرگ پیاده روی بسیجیان گچساران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی بسیجیان گچساران صبح جمعه از بوستان شهدای گمنام تا گلزار شهدای این شهر برگزار شد.

فرمانده بسیج ناحیه گچساران در حاشیه این همایش به خبرنگار مهر گفت: در هفته بسیج ۲۶ عنوان برنامه در نظر گرفته شده است که همایش پیاده روی بسیجیان نیز یکی از این برنامه ها بوده است.

جهانگیر انصاری افزود: در برنامه های گرامیداشت هفته بسیج سال ۹۴ به بسیج ورزشکاران توجه ویژه شده و برنامه های فرهنگی ورزشی را در قالب نصب پلاکاردهای فرهنگی در ورزشگاه های محل برگزاری مسابقات لیگ های کشوری آغازشده است.

انصاری اظهارداشت: یک برنامه کوهپیمایی نیز توسط بسیج مهندسین سپاه ناحیه گچساران در هفته بسیج برنامه ریزی شده است.

فرمانده سپاه ناحیه گچساران همچنین از افتتاح استخر بسیجیان در آینده ای نزدیک خبر داد، وافزود: ساخت استخر بسیج مراحل پایانی خود را طی می کند و تا پایان سال به بهره برداری خواهدرسید.

وی همچنین اجتماع بزرگ بسیجیان در روز پنج آذر را یکی دیگر از برنامه گرامیداشت هفته بسیج عنوان کرد، و اظهارداشت: سخنران این مراسم یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس خواهد بود.