طرح جامع دستورالعمل اجرای مانیتورینگ ایستگاه های گاز تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از شرکت گاز استان زنجان، سید مصطفی علوی در ششمین نشست روسای امور ستادی، کارشناسان و مسئولان اندازه گیری و توزیع شرکت های گاز استانی در زنجان افزود: پارسال ۱۶۸ میلیارد مترمعکب گاز در کشور اندازه گیری و تحویل شده است.

وی اظهار کرد: گاز رسانی به یکهزار و ۲۷ شهر و ۱۷ هزار و ۵۲۳ روستا در یکهزار و ۸۲۶ ایستگاه اندازه گیری کشور انجام شده است.

علوی توجه مسئولان اندازه گیری را به بررسی و انجام تحقیقات لازم، ارائه نظرات و راهکارهای کارشناسانه در راستای رسیدن به هدف اندازه گیری صحیح گاز طبیعی و همچنین بروز رسانی زیر ساخت های شبکه گازرسانی در کشور، مهم ذکر کرد.

رئیس امور مهندسی و فناوری شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: تجهیز نشدن ایستگاههای CGS به سیستم های اندازه گیری استاندارد و یا تکمیل نشدن آنها، اعلام حجم گاز عبوری برخی از ایستگاه ها به صورت خود اظهاری و عدم تناسب برخی سیستم های اندازه گیری یا مصرفی را از جمله موانع موجود در نبود اندازه گیری صحیح گاز طبیعی در سطح کشور است.

علوی از ابلاغ دستورالعمل محاسبه، نظارت، قرائت و کنترل سیستم های اندازه گیری در مبادی تحویل گاز به شرکت گاز استانی خبر داد و گفت: هماهنگی با واحد بهره برداری به منظور اطلاع از هر گونه اقدام سیستم های اندازه گیری در ایستگاه ها، تکمیل سیستم اندازه گیری، راه اندازه گیری نشدن ایستگاه های فاقد سیستم اندازه گیری، توجه و تاکید بر فیلتراسیون صحیح از جمله مصوبات لازم برای جلوگیری از اتلاف گاز محاسبه نشده کشور است.

رئیس امور مهندسی و فناوری شرکت ملی گاز ایران افزود: تفاهم با شرکت انتقال و اجرای ضوابط تحویل، انجام کالیبراسیون بر اساس ضوابط، اطمینان از وارد نشدن افراد متفرقه به ایستگاه ها، تعامل با همکاران در سایر شرکت های گاز استانی و استفاده از تجربیات یکدیگر، اجرای نشست های سالانه، بازدیدهای منظم و برنامه ریزی شده و ارائه مستمر پیشنهادات و نظرات به ستاد از دیگر موارد مصوب شده در راستای این پیگیری است.

علوی با تاکید بر اینکه با کار گروهی، با فکر هم و در کنار هم برای مدیریت هر چه بهتر اندازه گیری و توزیع گاز طبیعی در کشور اقدام می شود گفت: بر این اساس از روسای امور ستادی، کارشناسان و مسئولان اندازه گیری و توزیع شرکت های گاز استانی درخواست می شود با پیگیری ادامه روند مکانیزه کردن محاسبات تراز گاز، مکانیزه کردن اقدامات مرتبط با کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری، مانیتورینگ ایستگاه های اندازه گیری، در دسترس بودن همه اطلاعات ایستگاه ها به صورت نرم افزاری و آنلاین و اقدام مشترک برای جایگزینی کنتورهای دیافراگمی، برای انجام هر چه بهتر وظایف محوله گام بردارند.