به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسن ممدوحی شامگاه پنجشنبه در دوازدهمین همایش اساتید تفسیر قرآن کریم که به مناسبت سالگرد ارتحال علامه طباطبایی در دارالقران این مفسر قرآن کریم در قم برگزار شد، اظهار داشت: علامه طباطبایی از نظر رفتار و کردار برای همگان الگو و نمونه بود و در کنار تراوشات علمی؛ معرفت و خضوع نیز در ایشان جلوه گر بود.

وی با بیان اینکه علامه طباطبایی از جمله شخصیت‌های بزرگ جهان اسلام در عصر حاضر است، افزود: علامه طباطبایی دارای شخصیتی کم نظیر بود که زندگی پر خیر و برکتی داشت.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به ساده زیستی این عالم وارسته، ابراز داشت: ایشان از همه لحظات زندگی خود برای دفاع از دین مبین اسلام و مبانی قرآنی استفاده می‌کرد.

وی ادامه داد: علامه طباطبایی در حالی کتاب تفسیر المیزان و سایر آثار خود را به نگارش درآورد که در زندگی با سختی‌ها و مشقت‌های مالی فراوانی مواجه بود و بسیاری از سال‌های عمر خود را در فقر و غربت سپری کرد.

آیت الله ممدوحی اضافه کرد: یکی از دلایلی که نام علامه طباطبایی در میان نامداران و عالمان بزرگان جهان اسلام می‌درخشد در واقع ادامه دادن سلوک بزرگان حوزه‌های علمیه در طول تاریخ بود که در حقیقت‌‌ همان اخلاص و توکل به خداوند و زندگی ساده بود.

تمام زندگی علامه طباطبایی برای ما الگو و نمونه است

وی گفت: علامه طباطبایی انسانی با عظمت بود و با رحلت خود حوزه‌های علمیه دچار خسارت بزرگی شدند و تمام زندگی این عالم وارسته برای ما یک الگو و نمونه است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: علامه طباطبایی برای ادامه تحصیل در علوم حوزوی به نجف اشرف عزیمت کرد که در این مسیر مشقت‌های فراوانی را متحمل شد که همین سختی‌ها روح ایشان را پرورش داد.

وی ابراز داشت: علامه طباطبایی مجاهدت‌های شبانه روزی داشت و یکی از ویژگی‌های بارز این عالم بزرگ ابراز ارادت و ادب نسبت به اساتیدشان بود و ایشان توانست با اخلاص و تحمل مشقت‌های زندگی به مقامات عالی دست یابد.

آیت الله ممدوحی گفت: ایشان در عین حالی که زندگی ساده‌ای داشت اما همواره با عزت زندگی کرد و مشکلات زندگی ایشان را از ادامه فعالیت‌های علمی باز نداشت.