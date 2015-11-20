شخصیت شناسی از روی تلفن همراه

زندگی ایده‌آل نوشت: امروزه تقریبا دست همه افراد جامعه، از کوچک گرفته تا بزرگ می‌توان گوشی‌های موبایل به‌ویژه گوشی‌های هوشمند را دید. شاید شما هم مثل خیلی از افراد گمان می‌کنید انتخاب‌های افراد ازجمله انتخاب گوشی موبایل به سلیقه آنها بستگی دارد. اگرچه سلیقه در این امر دخیل است اما تا حدودی به ویژگی‌های شخصیتی افراد و عادات آنها هم بستگی دارد. البته این ویژگی‌ها نسبی بوده و به‌طور مطلق نمی‌توانیم براساس آنها به بررسی دقیق ویژگی‌های شخصیتی افراد بپردازیم، بلکه می‌توانیم به قسمتی از منش و شخصیت آنها دست پیدا کنیم. دکتر سیدآرش تقوی، روانشناس سلامت و مدرس دانشگاه در این ‌باره به نکات ریز و جالبی اشاره می‌کند که در ادامه می‌خوانید.

طرفداران پروپاقرص apple و iosاپِلیوس‌ها (APPLIOSes)

افرادی که نخستین انتخاب‌شان در موبایل مدل‌های اپل است افرادی هستند محتاط، محکم و کمتر انعطاف‌پذیر؛ از این رو همیشه دوست دارند ریشه‌دارترین، قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین‌ها را انتخاب کنند. درواقع آنها اپل را از این جهت انتخاب می‌کنند که دوست دارند احساس قدمت و ریشه را با آن لمس کنند. اگر محتاط بودن را یکی از ویژگی‌های افراد درونگرا بدانیم، می‌توانیم بگوییم بعضی از طرفداران اپل بیشتر به سمت درونگرایی گرایش دارند. همچنین افرادی که گوشی‌های اپل را انتخاب می‌کنند نسبت به افرادی که گوشی‌های دیگر را می‌پسندند کمال‌گراتر و ایده‌آل‌گراتر به نظر می‌رسند.

اپلیکیشن‌های ios از آنجاکه خاص‌تر و ویژه‌تر هستند بیشتر توسط افرادی انتخاب می‌شوند که دوست دارند متفاوت و مطرح باشند و با انتخاب اپل به‌نوعی می‌خواهند به‌طور غیرمستقیم این متفاوت و خاص بودن را به دیگران اعلام کنند. افرادی که تنها انتخاب‌شان در گوشی موبایل اپل است و بس، رگه‌هایی از خودمحوری، قدرت‌طلبی و قدرت‌نمایی در شخصیت‌شان دیده می‌شود. درواقع دور شدن از آنچه متداول‌تر و رایج‌تر است به این افراد حس خوبی می‌دهد.

اندرویدی‌ها ANDROIDIANs

افرادی که گوشی‌هایی با سیستم ‌عامل اندروید مثل سامسونگ، سونی و لکسوس را انتخاب می‌کنند افرادی هستند که تنوع‌طلبی، انعطاف‌پذیری و سهل‌الوصول بودن برای آنها نسبت به قدمت اهمیت بیشتری دارد؛ از این رو برای اینکه بتوانند به سادگی نیازهای‌شان را از طریق امکاناتی که گوشی برای‌شان فراهم می‌کند برطرف کنند بیشتر گوشی‌های مجهز به سیستم اندروید را می‌پسندند. این افراد به‌روز بودن را دوست دارند و چون اندروید به آنها این امکان را می‌دهد که اپلیکیشن‌های به‌روز و جدید را روی گوشی‌شان نصب کنند گوشی‌هایی مثل سامسونگ و سونی را انتخاب می‌کنند.

طلایی‌پسندها GOLDIANs

آقایان به‌طور متداول گوشی‌های موبایل به رنگ تیره و خانم‌ها گوشی‌هایی به رنگ‌های روشن و شاد را انتخاب می‌کنند. اما عده‌ای از افراد هستند که گوشی‌های موبایل با رنگ طلایی را می‌پسندند. از آنجا که طلا نماد ارزش است، رنگ طلایی نمادی است از برتری‌طلبی و تفاوت؛ بنابراین کسانی که گوشی‌های طلایی‌رنگ را انتخاب می‌کنند می‌توانند تمایلاتی از قدرت‌طلبی و برتری‌طلبی داشته باشند. این افراد متفاوت و ویژه بودن و تجمل را دوست داشته و مایلند که قدرت و ثروت خودشان را به وسیله ابزار متحرکی مثل گوشی موبایل یا خودرو به نمایش بگذارند. ممکن است رگه‌هایی از ویژگی‌های خودشیفتگی و نمایشی بودن هم در شخصیت این افراد دیده می‌شود.

مشکی‌پسندها BLACKIANs

عده‌ای از افراد هستند که انتخاب اول‌شان در رنگ همه چیز ازجمله گوشی موبایل مشکی است. این افراد در کل از تفاوت رنگ خیلی لذت نمی‌برند. متعصب و خشک بودن می‌تواند یکی از ویژگی‌های این افراد باشد اما از آنجا که مشکی به‌طور کلی مظهر و نمادی از رمز و راز و قدرت است، می‌توان گفت آن دسته از افراد که در انتخاب گوشی موبایل مشکی بودن اولویت‌شان است افرادی قدرت‌طلب، قدرت‌نما، مرموز و درون‌گرا هستند.

گوشی‌بازها MOBILIANs

دسته‌ای از افراد دوست دارند هر چند وقت یک بار گوشی موبایل‌شان را عوض کنند و همواره به‌روزترین و جدیدترین گوشی را داشته باشند. تنوع‌طلبی و به‌روز بودن (up to date) شاخص‌ترین ویژگی شخصیتی این افراد است. آنها از ذات تکنولوژی و به‌روز بودن لذت برده و نوطلبی، برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری و کنجکاوی از ویژگی‌های شخصیتی آنهاست. این افراد دوست دارند بدانند در دنیای تکنولوژی چه می‌گذرد تا از آن بهینه‌ترین و کارآمدترین استفاده را داشته باشند. اما انجام افراطی این کار نشانگر آن است که این افراد بیشتر از اینکه گوشی موبایل، قابلیت‌ها و کارایی آن برای‌شان اهمیت داشته باشد، این برای‌شان مهم است که به‌روز بودن‌شان را برای دیگران به نمایش بگذارند.

سطحی بودن و فقدان زیربناهای شأن اقتصادی-اجتماعی در سایر حوزه‌ها می‌تواند از ابعاد زندگی آنها باشد. ممکن است این افراد اعتمادبه‌نفس اجتماعی پایینی داشته و تمایل به نمایش غلوآمیز موقعیت اقتصادی و شأن و اعتبار اجتماعی خود داشته باشند. این افراد به جای اینکه با همت، جسارت، قابلیت و شجاعت سعی در رشد و پیشرفت برای رسیدن به جایگاه ایده‌آل‌شان داشته باشند با ارتقای مدل گوشی‌ای که دست‌شان می‌گیرند تلاش می‌کنند این جدید و به‌روز بودن را به رخ دیگران بکشند.

طرفداران موبایل‌های کشویی و دردار

زمانی که گوشی‌های موبایل به شکل کشویی و دردار عرضه می‌شد، دسته‌ای از افراد همیشه در انتخاب‌ گوشی موبایل، مدل‌های کشویی و دردار را می‌پسندیدند. این افراد معمولا افرادی هستند که درجاتی از احساس تقلا و احساس نمایش اجتماعی دارند. می‌توان گفت ممکن است این عده درجات خفیفی از تمایل به سلطه‌طلبی، پرخاشگری و تهاجمی بودن را داشته باشند. گاهی باز کردن کشو یا در گوشی حس تاثیرگذاری را در آنها تقویت می‌کند؛ از این رو مدل گوشی مورد علاقه آنها همیشه گوشی‌های دردار و کشویی است.

کوچک‌پسندها

عده‌ای از افراد هستند که هر چه اندازه گوشی موبایل کوچک‌تر باشد بیشتر آن را می‌پسندند و همیشه در خرید گوشی موبایل دنبال گوشی موبایلی هستند که سایز کوچک‌تری دارد. محتاط، دیرجوش و مرموز بودن یکی از ویژگی‌های محتمل شخصیت این افراد است. این افراد در سایر جنبه‌های زندگی هم خیلی دوست ندارند به چشم آمده و مطرح شوند و نسبت به اینکه کسی وارد حریم خصوصی‌شان شود حساسیت زیادی دارند.

گیم‌بازها

افرادی که به بازی کردن با موبایل‌شان علاقه زیادی دارند همیشه گوشی موبایلی را انتخاب می‌کنند که امکان استفاده از گیم را برای آنها فراهم کند. هنگام انتخاب گوشی موبایل اندازه موبایل و میزان وضوح و شفافیت صفحه نمایش آن برای این دسته اهمیت زیادی دارد و باید به‌گونه‌ای باشد که هنگامی که از گوشی موبایل‌شان برای بازی کردن استفاده می‌کنند لذت دلخواه‌شان را کسب کنند. از آنجا که گیم به‌شدت تمرکز ایجاد می‌کند و یکی از ابزارهایی است که حواس افراد را از مسائل آزاردهنده پرت می‌کند، می‌توان گفت این عده افرادی هستند که استرس، اضطراب و آشفتگی ذهنی بالایی دارند.

موبایلم، عزیز جانم

عده‌ای از افراد هستند که به گوشی موبایل‌شان تعلق خاطری عاطفی دارند و آنقدر آن را دوست دارند که به راحتی نمی‌توانند آن را تعویض کنند و کنار بگذارند؛ این دسته افراد شخصیت‌هایی عاطفی و لمسی دارند. تحقیقات نشان داده که لمس کردن، بخش وسیعی از مغز را درگیر کرده و به همین دلیل زیاد دیده می‌شود که افراد به گوشی لمسی‌شان تعلق خاطر پیدا کنند و به راحتی نتوانند آن را با گوشی دیگری تعویض کنند. رگه‌هایی از وابستگی نیز در شخصیت این افراد دیده می‌شود. از این جهت که شروع مجدد برای این افراد بسیار اضطراب‌آور است و نسبت به تغییر مقاومت نشان می‌دهند؛ بنابراین به‌طور ناخودآگاه از تعویض موبایل‌شان سر باز می‌زنند و چندین سال است که گوشی موبایل‌شان را تعویض نکرده‌اند و علاقه و تعلق خاطر خاصی به آن دارند.