نخستین فروشگاه تخصصی قرآن «کتابشهر» افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابشهر ایران، مراسم افتتاح نخستین فروشگاه تخصصی قرآن کتابشهر با حضور احمد مسجدجامعی، عضور شورای شهر اسلامی، حامد شفیق، مدیرعامل موسسه کتابشهر، محمود آموزگار، رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و اصحاب فرهنگ و رسانه در مراسمی تحت عنوان «کتابگردی» برگزار شد.

مسجدجامعی در این مراسم با تقدیر و ابراز خوشحالی از راه‌اندازی کتابشهر قرآنی، گفت: باید به خاطر راه‌­اندازی مرکزی که همه محصولاتش قرآنی است، به مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی و کتابشهر تبریک گفت.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: این فروشگاه و محصولاتش نشان از یک برنامه با قاعده دارد و حالا که چنین تشکیلات منسجمی در این حوزه فعال است، جا دارد که در شهرستان‌­ها نیز کتابشهرهای قرآنی گسترش یابد.

حامد شفیق در این مراسم با اشاره به اهداف این کتابشهر از راه‌­اندازی این مرکز، با اشاره به اینکه کتابشهر قرآن نخستین مرکز تخصصی فروش محصولات قرآنی است، تاکید کرد: این مرکز انواع قرآن‌های چاپی و برخی از نرم افزارها و سی دی های قرآنی را عرضه می‌کند.

به گفته مدیرعامل موسسه کتابشهر، تنوع قرآن­های عرضه شده در این فروشگاه به نحوی است که همه سلایق را دربرخواهد گرفت و در این فروشگاه، تعداد زیادی از ترجمه‌ها، خطوط، قطع‌ها و چاپ‌های نفیس عرضه خواهد شد.

اسماعیل پور، مدیر کتابشهر قرآن نیز با اشاره به عرضه بیش از ۵۰۰ محصول قرآنی اعم از قرآن­های نفیس و شاخص، تفاسیر قدیمی و روز از مفسران بزرگ، ترجمه‌­ها (فارسی و انگلیس)، داستان‌های قرآنی برای کودکان و لوح‌های فشرده، گفت: راه‌اندازی کتابشهر قرآن تجربه خوبی در تهران است که در شهرستان‌ها نیز این ظرفیت برای توسعه این فروشگاه ها وجود دارد.

بر اساس این گزارش، کتابشهر قرآن، در خیابان انقلاب، خیابان ۱۲ فروردین، نبش خیابان ژاندارمری راه‌اندازی شده است. مؤسسه کتابشهر ایران به عنوان یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای کتاب و محصولات فرهنگی کشور از سال ۸۳ تاکنون بیش از ۴۲ شعبه در اقصی نقاط کشور راه‌اندازی کرده است.