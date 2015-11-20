تاثیر «قهوه» بر جلوگیری از مرگ زودرس

خبرگزاری ایسنا نوشت: پژوهشگران آمریکایی می گویند کسانی که سه تا پنج فنجان قهوه در روز می نوشند، احتمالا در برابر مرگ زودرس ناشی از بیماری های قلبی، دیابت، پارکینسون و نیز خودکشی مصونیت پیدا می کنند.

نتایج مطالعاتی که پژوهشگران مدرسه بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد انجام داده اند، حاکی است قهوه دارای کافئین یا بدون کافئین، هر دو منافعی دارند.

آنها کسانی را که قهوه نمی نوشند یا کمتر از دو فنجان در روز می نوشند با کسانی که گفته اند مقدار "معتدلی" قهوه یا بیش از پنج فنجان می نوشند، مقایسه کردند.

این پژوهش دلیل چنین تاثیری را مشخص نکرده است، اما ارتباطی را با پژوهش‌های قبلی نشان داد و موجب شد دانشمندان به تحقیقات بیشتر ابراز علاقه کنند.

یک پژوهشگر ارشد گفت: "ترکیبات بیواکتیو در قهوه مقاومت انسولین و تورم سیستماتیک را کاهش می دهد. این موضوع می تواند برخی یافته ها را توضیح دهد. با این حال، برای تحقیق درباره مکانیسم های بیولوژیک که موجب چنین تاثیراتی می شود به مطالعات بیشتر نیاز است."

در این تحقیق، تأثیر حفاظت کننده ای در برابر سرطان پیدا نشد. برخی پژوهش های گذشته به ارتباط بین مصرف قهوه و کاهش خطر ابتلا به برخی سرطان‌ها اشاره کرده است.

پژوهشگران همچنین به عوامل دیگری مانند سیگار کشیدن، ورزش، مصرف الکل و رژیم غذایی پرداختند.

با این حال، کارشناسان هشدار دادند قهوه ممکن است برای همه خوب نباشد.

یکی از پژوهشگران گفت: مصرف منظم قهوه می تواند شامل بخشی از یک رژیم غذایی متوازن و سالم باشد.

او همچنین گفت زنان باردار و کودکان باید در مورد مصرف زیاد کافئین از قهوه با نوشیدنی دیگر احتیاط کنند.