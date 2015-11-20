خبرگزاری ایسنا نوشت: این کشف که بر مبنای مطالعات محققان دانشگاه اورگون بر روی ماهی گورخری حاصل شده و در مجله Cell Host & Microbe به چاپ رسیده، میتواند راهی برای شناخت نقش هر گونه از میکروبها در روده و احتمالا پیشبینی و درمان بیماریهای مختلف باشد.
در این تحقیق، دانشمندان پاسخ ایمنی در ماهیهایی که دارای باکتریهای طبیعی روده بودند و ماهیهایی که باکتریهای روده آنها حذف شده بود را مورد بررسی و مقایسه قرار دادند.
آنها دریافتند که یکسری از گونهها در پیشگیری از بیماریهایی همچون دیابت، چاقی و بیماریهای التهابی نقش اساسی دارند. آنها میگویند در صورتی که این گونه میکروبهای کلیدی را شناسایی کرده و بدانیم در صورت نبود هر یک از این گونهها احتمال بروز چه نوع بیماریهایی در افراد بیشتر میشود، خواهیم توانست گام مهمی در درمان و پیشگیری از بیماریها برداریم.
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