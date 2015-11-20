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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱

میکروب‌هایی که از «بیماری» پیشگیری می‌کنند

میکروب‌هایی که از «بیماری» پیشگیری می‌کنند

محققان می‌گویند مهم نیست تعداد میکروب‌ها در روده چه اندازه باشد؛ جمعیت حداقلی از گونه‌های مناسب می‌تواند سلامت افراد را تضمین کند.

خبرگزاری ایسنا نوشت: این کشف که بر مبنای مطالعات محققان دانشگاه اورگون بر روی ماهی گورخری حاصل شده و در مجله Cell Host & Microbe به چاپ رسیده، می‌تواند راهی برای شناخت نقش هر گونه از میکروب‌ها در روده و احتمالا پیش‌بینی و درمان بیماری‌های مختلف باشد.

در این تحقیق، دانشمندان پاسخ ایمنی در ماهی‌هایی که دارای باکتری‌های طبیعی روده بودند و ماهی‌هایی که باکتری‌های روده آنها حذف شده بود را مورد بررسی و مقایسه قرار دادند.

آنها دریافتند که یکسری از گونه‌ها در پیشگیری از بیماری‌هایی همچون دیابت، چاقی و بیماری‌های التهابی نقش اساسی دارند. آنها می‌گویند در صورتی که این گونه میکروب‌های کلیدی را شناسایی کرده و بدانیم در صورت نبود هر یک از این گونه‌ها احتمال بروز چه نوع بیمار‌ی‌هایی در افراد بیشتر می‌شود، خواهیم توانست گام مهمی در درمان و پیشگیری از بیماری‌ها برداریم.

کد مطلب 2972658

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