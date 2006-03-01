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۱۰ اسفند ۱۳۸۴، ۱۵:۰۳

يك روانپزشك در گفتگو با "مهر":

اغلب داروهاي روان درماني در ايران توليد مي شود

اغلب داروهاي روان درماني در ايران توليد مي شود

يك روانپزشك با بيان اينكه اغلب داروهاي مورد نياز بيماران رواني در كشور توليد مي شود ، گفت: پزشكان براي تجويز دارو به بيمار ، در صورت نبودن نوع ايراني از داروي خارجي استفاده مي كنند.

دكتر مهدي صميمي اردستاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: روانپزشكان براي تجويز دارو به بيماران مراجعه كننده ، هم از داروهاي ايراني و هم خارجي استفاده مي كنند و اين مورد كه در اين زمينه بيشتر از داروهاي خارجي استفاده مي شود بايد مورد تحقيق قرار گيرد.

وي اظهار داشت: متاسفانه برخي از مردم گمان مي كنند داروهاي ايراني اثر لازم را نداشته يا در مقابل داروهاي خارجي از اثر كمتري برخوردار هستند ، در صورتي كه اين ادعا بايد از طريق انجام تحقيقات ثابت شود.

اين روانپزشك ادامه داد: اغلب داروهاي مربوط به مشكلات رواني در كشور توليد مي شود اما در برخي موارد هم فقط داروهاي خارجي آن وجود دارد. بنابراين در صورت لزوم و نبودن داروهاي ايراني از نوع خارجي آن استفاده مي شود.

 

کد مطلب 297266

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