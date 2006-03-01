اغلب داروهاي روان درماني در ايران توليد مي شود

دكتر مهدي صميمي اردستاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: روانپزشكان براي تجويز دارو به بيماران مراجعه كننده ، هم از داروهاي ايراني و هم خارجي استفاده مي كنند و اين مورد كه در اين زمينه بيشتر از داروهاي خارجي استفاده مي شود بايد مورد تحقيق قرار گيرد.

وي اظهار داشت: متاسفانه برخي از مردم گمان مي كنند داروهاي ايراني اثر لازم را نداشته يا در مقابل داروهاي خارجي از اثر كمتري برخوردار هستند ، در صورتي كه اين ادعا بايد از طريق انجام تحقيقات ثابت شود.

اين روانپزشك ادامه داد: اغلب داروهاي مربوط به مشكلات رواني در كشور توليد مي شود اما در برخي موارد هم فقط داروهاي خارجي آن وجود دارد. بنابراين در صورت لزوم و نبودن داروهاي ايراني از نوع خارجي آن استفاده مي شود.