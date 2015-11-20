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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۳:۲۴

دیدار رئیس ستاد ارتش پاکستان با معاون رئیس جمهور آمریکا

دیدار رئیس ستاد ارتش پاکستان با معاون رئیس جمهور آمریکا

«راحیل شریف »که در سفر ۵ روزه در آمریکا به سر می برد امروز ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) با «جوبایدن» معاون رئیس جمهور آمریکا دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، رئیس ستاد ارتش پاکستان در کاخ سفید با معاون رئیس جمهور امریکا دیدار و در مورد مسائلی نظیر مبارزه با تروریسم، برقراری امنیت در منطقه و  توسعه پایدار به تبادل نظر پرداختند.

راحیل شریف در این دیدار هم چنین مدعی شد: ما برای پیوستن به کل دنیا برای مبارزه با داعش آماده ایم.

جوبایدن نیز دراین دیدار ضمن ستایش ار تلاش های پاکستان برای مبارزه با تروریسم بیان کرد: مبارزه با تروریسم، برقراری امنیت در منطقه و توسعه پایدار چالش های مشتر ک دو کشور هستند.

«عاصم باجوه» مدیر کل روابط عمومی ارتش پاکستان نیز  ضمن سخنرانی در کنفرانس خبری بیان داشت: داعش خطری بزرگ برای کل دنیاست و باید عیله آن اقدامات موثری صورت بگیرد.

وی افزود: روابط آمریکا و پاکستان بر کشوری سومی تاثیرگذار نخواهد بود.

لازم به ذکر است که راحیل شریف پیش از این دیدار، با سران کپیتال هیل ازجمله سناتور «مک کین» رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا نیز دیدار و گفتگو کرد.

کد مطلب 2972660

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