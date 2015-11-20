وضعیت ایران و غرب پس از حملات مرگبار داعش

جام‌نیوز نوشت: در این نوشتار که زیر عنوان "پس از حملات پاریس، آیا می توان برای شکست دادن داعش روی ایران حساب کرد؟" تنظیم شده، آمده است:



ایران هم مانند دیگر کشورها، حمله شرورانه داعش که سیزدهم نوامبر در پاریس انجام شد را محکوم کرد. اما این حمله تروریستی در عین حال فرصت دیپلماتیک بزرگی را برای تهران فراهم آورده تا اهداف خود در منطقه را پیش ببرد.



آمریکا، فرانسه و دیگر قدرت های جهانی در حال تلاش هستند تا ائتلافی موثرتر علیه داعش را راه اندازی کنند. ایران هم با گروه های افراطی سوریه مشکل دارد و رابطه تیره تهران با این گروه ها ممکن است تلاش های برای حل بحران سوریه را پیچیده و مبهم سازد.



در سطح اول، ایران، داعش را به عنوان یک تهدید روشن برای امنیت ملی خود می بینید. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران اظهار داشته که حملات پاریس، یک هشدار جدی برای ایران است و گروه تروریستی داعش همچنان مهمترین تهدید برای ایران در زمینه جنگ سخت محسوب می شود.



احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران نیز تهدید کرده، درصورت عبور داعش از محدوده ۲۵ مایلی مرزهای ایران، این گروه با پاسخی خردکننده مواجه خواهد شد.

این درحالی است که چند تیم وابسته به داعش طی هفته گذشته در کرمانشاه، شناسایی و دستگیر شده اند.



سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، که متحد ایران می باشد نیز حملات داعش در پاریس را محکوم کرده است.

با همه اینها، نگرانی ایران از داعش، این کشور را به شریکی ایده آل برای غربی ها در مبارزه با این گروه تروریستی تبدیل نکرده است؛ چراکه:



۱- بسیاری از مقامات ارشد ایرانی بر این باور هستند که داعش، ساخته قدرت های غربی و متحدان عربی آنان در حاشیه خلیج فارس است. ژنرال مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران، حملات پاریس را محکوم کرده اما در عین حال از ارتباط این حملات با حمایت دولت فرانسه از داعش سخن گفته است. وی به رهبران غربی هشدار داده که از این واقعه غم انگیز برای توجیه جنگ افروزی سوء استفاده نکنند و در فکر اقداماتی شبیه حملات پس از ۱۱ سپتامبر که علیه مردم عراق و افغانستان انجام شد، نباشند.



۲- اهداف اصلی ایران و کشورهای غربی در سوریه مشابه هم نیست. غربی ها، داعش را تهدیدی جدی تر از اسد می دانند اما برای ایران، حفظ بشار اسد، اولویت اول است و جنگ با داعش در اولویت بعدی قرار دارد. داعش تهدیدی فوری برای ایران قلمداد نمی شود و این کشور تمایلی به همکاری با دیگر نیروهای مخالف اسد ندارد.



۳- ترورهای داعش در منطقه و بلندپروازی های جهانی این گروه، غربی ها را از توجه به اقدامات اسد در سوریه منحرف ساخته است. آمریکا و فرانسه برای همکاری بیشتر با روسیه در سوریه تلاش می کنند که یک مزیت ضمنی برای ائتلاف جدید تهران و مسکو به حساب می آید؛ ائتلافی که به دنبال حفظ حکومت کنونی سوریه است.



۴- اقدامات داعش موجب شده که اعتبار هر جایگزینی برای حکوت اسد، تضعیف شود. ایران اختلاف چندانی بین داعش و سایر گروه های تروریستی در سوریه نمی بیند چراکه همه این گروه ها از حمایت کشورهای غربی و عربی برخورداند.