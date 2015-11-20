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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۴

پنج شهید و ده‌ها زخمی در یورش جنگنده‌های سعودی به «تعز» یمن

پنج شهید و ده‌ها زخمی در یورش جنگنده‌های سعودی به «تعز» یمن

یورش گسترده جنگنده های رژیم آل سعود به منطقه «الدیم» واقع در استان تعز یمن به شهادت پنج غیرنظامی و زخمی شدن ده ها نفر دیگر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، جنگنده های رژیم سعودی همچنان به تجاوز نظامی گسترده خود علیه مردم بی دفاع یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در ادامه این تجاوزها، جنگنده های سعودی منطقه «الدیم» واقع در استان تعز را طی چند نوبت بمباران کردند.

به دنبال این حملات پنج غیرنظامی یمنی به شهادت رسیده و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

در همین حال، رسانه های یمنی از حملات هوایی گسترده جنگنده های سعودی به مناطق مختلف استان های البیضاء و صعده خبر می دهند.

از سوی دیگر، حملات موشکی و راکتی ارتش و نیروهای مردمی یمن به مواضع آل سعود در شهرهای مرزی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 2972663

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