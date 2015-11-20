به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی میرکتولی شامگاه پنجشنبه در دوازدهمین همایش اساتید تفسیر قرآن کریم که به مناسبت سالگرد ارتحال علامه طباطبایی در دارالقران این مفسر قرآن کریم در قم با حضور آیت الله سبحانی برگزار شد، اظهار داشت: مجمع عالی تفسیر قرآن کریم به دنبال نیاز حوزه‌های علمیه و در راستای گسترش فعالیت‌های قرآنی راه اندازی شد.

وی با بیان اینکه مجمع عالی مفسران قرآن کریم از ۶ سال قبل تشکیل شد، افزود: تکشیل این مجمع تاکنون برکات و ثمرات خوبی داشته است.

دبیر مجمع عالی تفسیر قرآن افزود: بخشی از آیات الهی برای همه مردم قابل فهم است اما برخی دیگر از آیات قرآن کریم برای همه مردم قابل درک نیست که مفسران می‌توانند این آیات را با بهره گیری از روایات تبیین کنند.

وی با بیان اینکه برخی از آیات الهی نیز تنها از سوی ائمه معصومین(ع) قابل درک است، افزود: فهمیدن این دسته از آیات با شرط درک کیفیت وجودی ائمه اطهار(ع) ممکن پذیر است.

حجت الاسلام میرکتولی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۰۵ کرسی درس تفسیر قرآن کریم در حوزه‌های علمیه برقرار است، افزود: این کرسی‌های درس تفسیر افزایش خواهد یافت و امیدواریم با حضور اساتید برجسته و مفسران قرآن کریم سال آینده بتوانیم بیش از ۶۰۰ کرسی درس تفسیر قرآن را در حوزه‌های علمیه داشته باشیم.

وی با اشاره به همکاری مجمع عالی تفسیر با سازمان تبلیغات اسلامی ابراز داشت: در ماه مبارک رمضان امسال ۳۰ نفر از مفسران قرآن کریم به استان‌های کشور اعزام شدند که این امر با استقبال مردم واقع شد.

دبیر مجمع عالی تفسیر با بیان اینکه اعزام مفسران قرآن کریم در ایامی همانند ماه مبارک رمضان مورد تأکید و حمایت مراجع عظام تقلید است، افزود: برخی از مراجع تأکید دارند از سال آینده برای هر استان سه مفسر قران اعزام شود تا مردم با تفسیر آیات الهی آشنایی بیشتری پیدا کنند.