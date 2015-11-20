«پل لوگوئن» از سرمربیگری تیم ملی فوتبال عمان برکنار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پل لوگوئن در حالی از سمت مربیگری عمان برکنار می شود که همواره مورد حمایت مسئولان فدراسیون فوتبال این کشور بوده است.

در ماه ژوئن تیم الوحده امارات خواستار به خدمت گرفتن این مربی شد اما عمان حاضر به قطع همکاری با مربی خود نشد.

عمان سه شنبه با نتیجه ۲ بر یک مقابل ترکمنستان تن به شکست داد و اکنون با ۱۱ امتیاز در رده دوم گروه D پشت سر ایران ۱۴ امتیازی قرار دارد و شانس صعود مستقیم به مرحله بعدی رقابتهای مقدماتی جام جهانی را از دست داده است.

عمان دو بازی با تیم های هند و ایران دارد.

پل لوگوئن فرانسوی با عمان در مرحله مقدماتی جام جهانی سه پیروزی، دو تساوی و یک باخت در کارنامه دارد.