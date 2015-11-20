فيلم «مردان» در جشنواره «ماردین» ترکیه نمایش داده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فيلم سینمایی «مردان» به كارگردانی بتين قبادی در ۲ نوبت در تاریخ ۲۲ و ۲۵ آبان‌ماه در دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «ماردین» در کشور ترکیه نمایش داده شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم «ماردین»، با نمایش ۲۵ فیلم از کشورهای ترکیه، مصر، عراق و ایران از تاریخ ۲۲ تا ۲۹ آبان‌ماه برگزار شد.

هنگام نمایش فیلم «مردان»، علاوه بر بتین قبادی، فیاض دومان و اسماعیل زاگرس نیز به عنوان بازیگران اصلی این فیلم در جشنواره حضور داشتند. فيلم سینمایی «مردان» پیش از این در بخش «سینمای جهان» سی و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «میلی والری» در شهر سان رافاییل در ایالت کالیفورنیا در کشور آمریکا روی پرده رفت.