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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۰

فيلم «مردان» در جشنواره «ماردین» ترکیه نمایش داده شد

فيلم «مردان» در جشنواره «ماردین» ترکیه نمایش داده شد

فيلم سینمایی «مردان» به كارگردانی بتين قبادی در دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «ماردین» در کشور ترکیه نمایش داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فيلم سینمایی «مردان» به كارگردانی بتين قبادی در ۲ نوبت در تاریخ ۲۲ و ۲۵ آبان‌ماه در دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم «ماردین» در کشور ترکیه نمایش داده شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم «ماردین»، با نمایش ۲۵ فیلم از کشورهای ترکیه، مصر، عراق و ایران از تاریخ ۲۲ تا ۲۹ آبان‌ماه برگزار شد.

هنگام نمایش فیلم «مردان»، علاوه بر بتین قبادی، فیاض دومان و اسماعیل زاگرس نیز به عنوان بازیگران اصلی این فیلم در جشنواره حضور داشتند. فيلم سینمایی «مردان» پیش از این در بخش «سینمای جهان» سی و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «میلی والری» در شهر سان رافاییل در ایالت کالیفورنیا در کشور آمریکا روی پرده رفت.

کد مطلب 2972672

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