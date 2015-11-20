جلوگیری از تحویل خودروهای «تک ایربگ» با وام ۲۵ میلیونی

نیره پیروزبخت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس مصوبه دولت، تنها بخش محدودی از خودروها اجازه تولید با تک ایربگ را دارند و بر این اساس، صلاح نمی‌دانم که این خودروها در قالب پرداخت وام ۲۵ میلیونی خودرو به مردم عرضه شوند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: این سازمان بررسی های لازم بر روی تحویل خودروها در قالب طرح خرید اعتباری خودرو صورت خواهد داد تا خودروهای این طرح به صورت تک ایربگ عرضه نشوند.

وی تصریح کرد: همچنین نظارت کافی بر اجرای طرح خرید اعتباری لوازم خانگی هم صورت خواهد گرفت تا مردمی که از این کارت‌ها استفاده می کنند، لوازم خانگی استاندارد بخرند.

به گزارش مهر، طرح خرید اعتباری خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی به مدت شش روز و با ثبت نام ۱۱۰ هزار متقاضی، از سوی دولت برای تحریک تقاضا و فروش خودروهای در انبار مانده خودروسازان از هجدهم ابان ماه آغاز شد.

همچنین طرح خرید اعتباری کالاهای بادوام با وام تا سقف ۱۰ میلیون تومانی نیز قرار است از اواسط هفته آینده اجرایی شود.

هنوز دولت هیچ آماری مبنی بر تعداد متقاضیان حضور در این طرح ارایه نکرده و به صورت رسمی، زمان آغاز توزیع این کارت‌ها اعلام نشده است.

این طرح قرار است در فاز اول با توزیع کارت اعتباری میان کارمندان دولت و بازنشستگان از سوی دولت اجرایی شود.