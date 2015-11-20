روبات های چشم لیزری به نجات قربانیان حوادث می شتابند

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال های اخیر، روبات های بسیاری برای انجام فعالیت های خطرناک و جایگزینی با انسان ها ساخته شده اند اما برخی از آنها می توانند به نجات جان انسان ها بپردازند.

محققان امریکایی با الهام از حشرات موفق به ساخت و توسعه روبات های پرنده و در اندازه زنبور شده اند که می تواند در ماموریت های امداد و نجات به کمک انسان ها بشتابد. این روبات ها RoboBees نام گرفته اند.



تحقیقات قبلی روبات های زنبوری نیز نشان داده بود، این روبات ها در صورت هماهنگی با دستگاه های دیگر به پرواز پرداخته و در هنگام فرود در آب نیز می توانند به حرک خود ادامه دهند. این روبات ها در گذشته فاقد ادراک عمیق بودند اما این چالش نیز با توسعه نسخه لیزری راداری روی روبات ها حل شده است.



این فناوری جدید که lidar (تشخیص و طیف سنجی نور) است، به جای استفاده از امواج رادیویی در رادارها به انتشار تشعشعات نوری نامرئی می پردازد. سنسورهایی که در این روبات های کوچک وجود دارند به اندازه گیری مدت زمان عبور نور طول پرداخته و در نتیجه می توان به اندازه گیری فاصله، اندازه و همینطور شکل اشیاء پرداخت.

Karthik Dantu از دانشگاه بوفالوی نیویورک می گوید: «این فناوری جدید بسیار شبیه به فناوری Microsoft Kinect است که در بازی های ایکس باکس قرار داده شده تا حرکات کاربران در هنگام بازی را تشخیص دهد. این فناوری می تواند به زندگی روزمره انسان ها نیز وارد شود.»

از سیستم لیدار در نمونه های اولیه خودروهای بدون سرنشین نیز استفاده شده است. دیگر محقق این طرح می گوید: «این فناوری مشابه فناوری است که برای اطمینان از عدم تصادف در خودروهای بدون سرنشین نصب می شود، تنها باید این فناوری را به اندازه سکه یک پنی کوچک کرد.

لیدار در این فناوری از بازخورد اشعه نور استفاده می کند. اشعه نوری که از سنسور خارج شده و به شیء برخورد کرده و بازتاب پیدا می کند و با سرعت زیادی برمی گردد. محققان معتقدند از این فناوری می توان برای نجات جان قربانیان حوادث مختلف بهره برد.