"فقر"علت عدم مراجعه30 درصد بيماران به مراكز درماني است

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، نتايج تحقيق صورت گرفته توسط معاونت سلامت وزارت بهداشت نشان مي دهد كه مصرف خودسرانه دارو، كمبود وقت و فاصله زياد محل زندگي بيمار با مراكز درماني از ديگر علل محروم ماندن بيماران نيازمند ازدرمانهاي سرپايي است.

بنابرنتايج اين مطالعه، ميزان نياز كودكان زير يك سال و افراد بالاي 65 سال به اقدامات درماني و فوريتهاي پزشكي بيش از ساير گروه هاي سني است.

اين تحقيق همچنين مشخص كرد كه بيش از 40 درصد بيماران روستاهاي كوچك و عشاير به دليل محروميت هاي موجود امكان مراجعه به مراكز درماني و دريافت خدمات را ندارند.



