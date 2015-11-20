به گزارش خبرگزاری مهر، افشین پیروانی در خصوص سفر پر ماجرای تیم ملی به گوام گفت: کشورگوام برای ویزا و پرواز ما مشکلات زیادی ایجاد کرد. از طرفی چمن مصنوعی و شش ساعت تفاوت زمانی با آنها داشتیم با این حال اتفاق خوبی رخ داد و نتیجه لازم را کسب کردیم. شاید آنها تصور کردند با این کار می‌توانند تیم ایران را تحت تاثیر قرار دهند و مشکلات فنی و روحی ایجاد کنند اما اینگونه نشد.

وی در خصوص شایعه بیماری کی‌روش بیان کرد: این خبر برای من جدید بود و فکر می‌کنم همان افرادی که عنوان کرده بودند کی‌روش شب مسابقه استعفا کند بار دیگر این شایعه را ایجاد کردند. ما به فرودگاه تهران آمدیم که فهمیدیم این شایعه را ساخته‌اند. کی‌روش سرمربی تیم ملی است ولی این مزد زحمات وی نیست. در نهایت تقاضای من این است که به یکدیگر کمک کنیم. من اعلام می‌کنم که ایشان در سلامت کامل هستند و کار خود را ادامه می دهند.

مدیر تیم‌های ملی همچنین درباره گلایه‌های کی‌روش از کمبود امکانات بیان کرد: ما مشکل زمین داریم. همه ایران دعا می‌کنند که باران بیاید ولی ما دعا می‌کنیم باران نیاید چون زمین کمپ تیم ملی خراب می‌شود و بازیکنان با گرفتی پا و مصدومیت مواجه می‌شوند. اگر ما در گذشته با کمبود امکانات نتایجی گرفتیم بنابراین نباید آن اشتباهات را تکرار کنیم چونکه دیگر شرایط فوتبال دنیا عوض شده است.

پیروانی ادامه داد: طبق آمار تیم ملی جوان‌ترین تیم بعد از جام جهانی است. کی‌روش مدت‌هاست که بدنبال این امکانات است اما این اتفاق رخ نداده است. فدراسیون سال‌هاست می‌خواهد زمین کمپ را عوض کند اما نمی‌توانند این کار را انجام دهند بنابراین باید به فدراسیون کمک شود.

وی در بخش دیگری از اظهاراتش در خصوص مشکل البسه تیم ملی تصریح کرد: ما سه ماه است اسپانسر لباس نداریم. بازیکنی داخل زمین رفته که فقط یک لباس داشت یعنی اگر لباسش پاره می‌شد یا خون روی لباس او می‌ریخت دیگر لباس نداشت و باید یک تعویض اجباری می کردیم. آیا تیم ملی یک کشور باید چنین شرایطی داشته باشد؟ کی‌روش می‌گوید این چمن کمپ برای من نیست و باید عوض شود. چرا مدام می‌خواهیم اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و بدنبال شرایط بهتر نیستیم؟

مدیر تیم‌های ملی درباره مرخصی سه ماهه کی‌روش گفت: بحث سه ماه رفتن وی نیست. وقتی لیگ سه ماه تعطیل است مربی بماند اینجا چه کاری انجام دهد. تنها آقای تارتار به تمرین تیم ملی آمد و یک بار هم ویسی در تمرین تیم ملی حضور پیدا کرد. قرار بود تیم ب را تشکیل دهیم یا کلاس‌ها برپا شود اما مربیان نمی‌آیند.

پیروانی همچنین گفت: قرار بود جمعه بازی‌های لیگ برگزار شود و بازیکنان شنبه و یکشنبه در اختیار کی‌روش باشند. دوستانی که انتقاد می‌کنند چرا به تمرین تیم ملی نمی‌آیند از دور انتقاد می کنند. چرا حاضر نیستند رو در رو حرف بزنند. تیم ملی جوان شده است و بازیکنان نیاز به آموزش دارند.

از پیروانی پرسیده شد که آیا شما هم قرارداد دارید که پاسخ داد: خیر من قرارداد ندارم. مثل خیلی‌ها که می گویند برای پرچم و وطن کار می‌کنم من تنها وظیفه خودم می‌دانم به تیم ملی کمک کنم.

وی در خصوص اشتباهات داوری علیه پرسپولیس عنوان کرد: خیلی به پرسپولیس امسال ظلم شده است. من نمی‌خواهم به دوران انتقاد عمدی وارد کنم اما قضاوت‌های تاثیرگذار را شاهد بودیم. برانکو مربی بزرگی است. ایشان هفت زمین را دیده و تنها یک زمین را انتخاب کرده است. مشکلات باشگاهها به تیم ملی سرایت کرده است. ما چند بازیکن پرسپولیس را در تیم ملی داریم. به نظرم این تیم بازی‌های خوبی را برگزار می‌کند و نتایجش هم بهتر شده است.