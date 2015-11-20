به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کیهانی در خصوص روند انتخاب مربیان خارجی برای ملیپوشان دوومیدانی گفت: ما در یک ماه گذشته بحث ملیپوشان را با هدف حضور موفق در المپیک و بازیهای داخل سالن آسیا بررسی کردیم و مربیان آنها را انتخاب کردیم.
وی اضافه کرد: خوشبختانه کیم بوخنسوف مربی آقای حدادی را به ایران آوردیم که در کیش تمرین میکنند و ماه آینده به آفریقای جنوبی میروند تا تمرینات آماده سازی حدادی در این کشور ادامه پیدا کند. از طرفی ایگور پاکلین را هم آورده ایم تا در پرش ها با این مربی کار خود را پی بگیریم.
وی درباره مربی دیگری که برای بخش پرتابها در نظر گرفته شده است بیان کرد: اردوی پرتابها را در مجارستان را با توجه به توافقی که با مربی مجار داشتیم ادامه خواهیم داد. برادران صمیمی و کاوه موسوی در این اردو حاضر خواهند شد. در سایر موارد هم کارها را با مربیانی که در نظر داریم به پیش خواهیم برد.
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