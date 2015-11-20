ایجاد بیمارستان ستاد بحران کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کمالی شب گذشته در جلسه هیئت مدیره هلال احمر استان کرمان اظهارداشت: استان کرمان یکی از استانهای حادثه خیز در کشور است و وجود زمینه های زمین لرزه و سیل در استان زمینه را برای لزوم آمادگی همیشگی امدادگران فراهم کرده است و در همین راستا نیز پایگاههای امدادی هلال احمر همیشه در این استان در سطح بالایی از آمادگی قرار دارند.

وی تصریح کرد: در استان کرمان ۱۸ گسل وجود دارد و یک سوم تلفات جانی زمین لرزه های صد سال گذشته در کرمان روی داده است.

کمالی خواستار برنامه ریزی در راستای آمادگی بالای منطقه ای در همه شهرستانهای استان کرمان شد و افزود: هلال احمر کرمان حتی امکان تبدیل به معین امدادرسانی به استانهای مجاور را نیز دارد.

وی با اشاره به هشدارهای داده شده در خصوص امکان افزایش بارندگی ها و کاهش شدید دمای هوا افزود: در هفته های اخیر کرمان بارندگیهای زیادی را تجربه کرده است که در زمان مشابه در سال گذشته چهار برابر افزایش یافته است که موجب بروز سیلاب در جنوب استان کرمان شد.

وی با اشاره به مرگ یک نفر در این سیلابها افزود: باید زمینه های امدادرسانی و پیشگیری از بروز خسارتها در سیلاب های احتمالی آینده فراهم شود.

وی همچنین خواستار تعیین تکلیف بیمارستان صحرایی ستاد بحران استانداری کرمان شد و افزود: این بیمارستان در استان کرمان که تجربه زمین لرزه بم و زرند را دارد امکانی ضروری برای استان است که باید ایجاد شود.