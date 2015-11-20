رئال - بارسا؛ در سایه تهدیدات نظامی/ ۱۵۰۰ مامور مخفی در برنابئو

به گزارش خبرگزاری مهر، حملات تروریستی هفته گذشته پاریس، فوتبال اروپا را تحت تاثیر خود قرار داده است تا آنجا که بعضی از دیدارها لغو شدند.

رئال مادرید شنبه شب و از ساعت ۲۰:۴۵ دقیقه به وقت تهران در سانتیاگو برنابئو با برتری مقابل بارسلونا در هفته دوازدهم رقابتهای لالیگا می تواند صدرنشینی با تفاضل گل را از آبی اناری پوشان بگیرد. این موضوع می تواند به حساسیت و جذابیت این بازی بیفزاید.

لیونل مسی از این هفته در تمرینات گروهی بارسا شرکت کرده است با این حال هنوز به طور رسمی اعلام نشده که به این بازی می رسد یا خیر.

لوییس سوآرس، مهاجم بارسا، گفت: مسی می تواند بازی را تغییر دهد. او در ال کلاسیکوهای پیشین باورنکردنی بوده است. اما این بستگی به این دارد که پزشکان در خصوص سلامتی او چه تصمیمی بگیرند. مسی در تمرینات خیلی خوب به نظر می رسد اما این آسیب دیدگی در یک لحظه می تواند بدتر از این شود.

مسی با ۲۱ گل برترین گلزن تاریخ رقابتهای ال کلاسیکو نام دارد. کریستیانو رونالدو ۱۵ گل در کارنامه دارد. رونالدو در سه ال کلاسیکوی قبلی موفق به گشودن دروازه بارسا شده است.

پس از حملات تروریستی هفته گذشته مقامات امنیتی اسپانیا اعلام کرده اند برای برگزاری این بازی ۱۵۰۰ مامور مخفی به کار خواهند گرفت. این در حالی است که ۱۰۰۰ پلیس هم در برگزاری امن بازی، ایفای نقش خواهند کرد.

رئال مادرید با ۲۶ گل، خط حمله قوی تری نسبت به بارسلونا با ۲۵ گل تا اینجای فصل داشته است.

رئال مادرید میزبان، برای این بازی کیلور ناواس را درون دروازه قرار می دهد. این دروازه بان از ابتدای ماه به دلیل آسیب دیدگی عضله از میدان دور بوده است. سرخیو راموس هم از ناحیه شانه آسیب دیدگی دارد با این حال اعلام نشده به بازی نمی رسد. کریم بنزما به دلیل آسیب دیدگی و ماجرای رابطه نامشروع هنوز معلوم نیست به طور ۱۰۰ در صد به این بازی برسد.

ال کلاسیکو در دوبی، شانگهای، میامی و لبنان بر روی پرده های بزرگ به نمایش درخواهد آمد.