نارضایتی مسافران آتن از ۹ ساعت تاخیر در پرواز خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، مسافران ایرانی یک پرواز به مقصد یونان به خبرنگار مهر گفتند قرار بود تا ساعت ۲ بامداد روز نوزدهم نوامبر تهران را به مقصد آتن ترک کنیم، اما زمانی که سوار هواپیما شدیم، چرخ جلوی هواپیما دچار نقص فنی شد و یکساعت در هواپیما نشسته بودیم که ما را پیاده کردند و گفتند با پرواز دیگری خواهید رفت. ساعت ها در فرودگاه امام(ره) معطل ماندیم بدون اینکه کسی توضیحی بدهد و یا یک شیشه آب در اختیارمان بگذارند که بعد ساعت ۱۱:۱۹ با هواپیمای ایرباس ۳۲۰ به همراه ۷۰ مسافر به آتن رسیدیم.

در این پرواز تعدادی از مسافران قصد تغییر مقصد از آتن را داشتند که با تاخیر به وجود آمده پروازهای کانکشنی خود را از دست دادند.