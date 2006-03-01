32 فقره حادثه ارمغان چهارشنبه سوري 83

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، همچنين آمار موجود از مصدوم شدن 11 نفر در اين 32 حادثه رخ داده در شب چهارشنبه سوري سال گذشته حكايت دارد.

بنابراين گزارش ، بيشترين تعداد مصدومان آتش سوزي با 4 مورد مربوط به رده سني 12 تا 15 سال بوده است.

بر همين اساس ، دلايل عمده وقوع حوادث ناشي از مواد محترقه و منفجره شب چهارشنبه سوري ، به ترتيب پرتاب مواد منفجره 34 مورد با 5 مصدوم و 129900 ريال خسارت ، ساختن و تركيب مواد منفجره 6 مورد با 6 مصدوم و 28000 ريال خسارت و نگهداري و همكاري با 2 مورد و 15000 ريال خسارت بوده است.