کسب دو مدال نقره دیگر توسط ایرانی ها/ تعداد مدالها به هفت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای دوچرخه سواری کاپ آسیایی هندوستان با شرکت رکابزنانی از ۱۰ کشور امروز به پایان خواهد رسید. در فینال رشته ۲۰۰ متر این مسابقات که صبح امروز در پیست اندراگاندی شهر دهلی نو برگزار شد فاطمه هداوند با رکابزنی از میزبان به رقابت پرداخت و به مدال نقره بسنده کرد.

علی علی عسگری دیگر رکابزن سرعتی کشورمان در رشته ۲۰۰ متر که شب گذشته به فینال این رشته راه یافته بود، توانست مدال نقره این رشته را برای کشورمان به ارمغان آورد.



همچنین پرستو باستی نیز در مسابقه رده بندی ۲۰۰ متر مدال برنز را از دست داد و در سکوی چهارم ایستاد ،فرشید فارسی نژادیان نیز در رده بندی مسابقه ۲۰۰ متر نتوانست مدال برنز را از آن خود کند و در جایگاه چهارم ایستاد .



بدین ترتیب مدال های کاروان اعزامی کشورمان به کاپ آسیایی هندوستان به عدد هفت رسید که شامل دو طلا ،دو نقره و سه برنز است .



۱۰ کشور کره جنوبی، قزاقستان، امارات متحده عربی، هنگ کنگ، بنگلادش ، نپال، هندوستان و ایران در رقابتهای دوچرخه سواری کاپ آسیایی هندوستان شرکت کرده اند.