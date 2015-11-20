پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دستور کار دستگاه قضایی کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله موحد شب گذشته در جمع مسئولان قضایی شهرستان بافت اظهارداشت: یکی از مهمترین رویدادهای پیش رو برگزاری انتخابات مجلس است به همین دلیل باید هوشیاری لازم در خصوص برگزاری مناسب ابن انتخابات بین مردم و مسئولان وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: مهمترین اقدام ما در این خصوص پیشگیری از بروز جرایم انتخاباتی است و در مرحله بعد مقابله با این جرایم در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: باید زمینه حضور حداکثری مردم در این انتخابات فراهم شود و به بهترین نحو ممکن مراحل مختلف برگزاری انتخابات در استان کرمان انجام شود.

رئیس دادگستری کرمان تاکید کرد که دستگاه قضایی باید از همه کاندیداهای مورد تائید شورای نگهبان حمایت کامل قضایی انجام دهد.

وی در ادامه خواستار بهبود خدمات قضایی در شهرستانها شد و افزود: یکی از اهداف مهم سیستم قضایی در استان کرمان الکترونیکی کردن خدمات در راستای تسریع و بهبود خدمات است.

موحد همچنین بر نظارت بر امور تاکید کرد و گفت: نظارت و بازرسی می تواند از میزان انحرافات احتمالی به شدت بکاهد.