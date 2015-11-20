آرامش قرچک باید حفظ شود/حضور افراد معلوم الحال در قرچک محکوم است

حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست سیاسی روز گذشته در این شهرستان اظهار داشت: کسی با برگزاری نشست سیاسی و حضور احزاب و گروه های سیاسی قانونی مخالف نیست.

وی افزود: حضور عناصر فتنه و کسانی که در فتنه ۸۸ حضور داشتند در شهر قرچک محکوم است وما با حضور این افراد در هر زمان ومکانی در این شهرستان مخالف هستیم.

اسماعیلی ادامه داد: شهر قرچک به عنوان شهری که پایبند به اصول و ارزش های اسلامی و انقلابی است، نیازمند آرامش است و نباید این آرامش بر هم بخورد.

امام جمعه قرچک اضافه کرد: عوامل فتنه در هر جایی نمی توانند عرض اندام بکنند و هیچگاه اجازه ورود به این افراد در شهر قرچک که در جریان فتنه ۸۸، در حمایت از انقلاب و ولایت فقیه حماسه آفرید، داده نخواهد شد.