رکن الدین جوادی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت وصول بدهی‌های نفتی پالایشگاه‌های یونان، گفت: در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران یک طلب قابل توجه ارزی از پالایشگاه‌های یونانی دارد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه این طلب مربوط به فروش نفت خام ایران در دوران پیش از اعمال تحریم‌ها است، تصریح کرد: تاکنون چندین هیات به نمایندگی از پالایشگاه‌های یونانی برای پرداخت بدهی نفتی خود به شرکت ملی نفت ایران به تهران سفر کرده اند.

معاون وزیر نفت در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر فروش اعتباری نفت به پالایشگاه‌های یونانی در دوران پساتحریم اظهار داشت: فروش اعتباری نفت به پالایشگرهای یونانی بستگی به شرایط اقتصادی این کشور و نحوه تسویه حساب آنها دارد.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه هم اکنون نمی‌توان درباره قطعی بودن طرح فروش اعتباری نفت خام به پالایشگاه‌های یونانی در دوران پساتحریم اظهار نظر کرد، بیان کرد: باید دید پالایشگاه‌های بدهکار نفتی یونان، تعهدات گذشته را چه کار می‌خواهند کنند و اگر قرار باشد اعتباری باشد، در آینده چگونه می خواهند رفتار کنند.

جوادی با بیان اینکه ترجیح و اولویت شرکت ملی نفت ایران برای فروش نفت به پالایشگاه‌های یونانی اجتناب از طرح فروش اعتباری نفت است، اظهارداشت: با این وجود با پالایشگاه‌های نفت یونان در حال مذاکره هستیم.

معاون وزیر نفت در پایان با تاکید بر اینکه ایران مشکل و محدودیتی به منظور صادرات نفت خام به یونان در دوران پساتحریم ندارد، خاطرنشان کرد: تاکنون چندین نوبت مذاکره با یونانی‌ها در سطوح مختلف به منظور ازسرگیری فروش نفت انجام شده است.

در همین حال، امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل وزیر نفت اخیرا حجم طلب نفتی ایران از پالایشگاه‌های یونانی را ٩٠٠ میلیون یورو (معادل بیش از یک میلیارد دلار) اعلام کرده بود.

با این وجود در حالی کمتر از چند روز از این اظهار نظر معاون وزیر نفت می‌گذرد که پالایشگاه‌های یونانی حجم بدهی نفتی خود به ایران را ۲۰۰ میلیون یورو اعلام می‌کنند که ۷۰۰ میلیون یورو کمتر از رقم اعلامی مقامات وزارت نفت است.

منابع یونانی روز گذشته با استفاده از رسانه های دولتی، اعلام کردند: شرکت نیمه دولتی هلنیک پترولیوم حدود ۲۰۰ میلیون یورو بابت خرید نفت به ایران بدهکار است و ایران پس از لغو تحریم‌ها خواستار بازپرداخت این بدهی خواهد شد.

از سوی دیگر، پایگاه یونانی بالکانالیسیس با انتشار گزارشی، نوشته است: تا سال ۲۰۱۲ میلادی و تشدید تحریم‌ها علیه ایران از جمله تحریم‌های حوزه انرژی، یونان روزانه حدود ۲۰۰ هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کرد و یکی از بهترین مشتریان نفت این کشور بود.

پالایشگاه‌های یونان به دلیل امتیازات اعتباری خرید نفت از ایران، بخش عمده ای از نفت مورد نیاز خود را از این کشور وارد می کردند.

یونان در سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ میلادی حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار بابت خرید نفت به ایران پرداخت کرد اما توقف واردات نفت از ایران به دلیل تحریم‌ها و توقف تولید نفت لیبی (در همان برهه زمانی) شرکت‌های یونانی را وادار کرد تا خرید نفت خود از روسیه و قزاقستان را افزایش دهند.