ارائه آموزش های مهارتی الکترونیکی به دانشجویان خواجه نصیر

فرید خوش الحان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برنامه داریم دانشجویان این دانشگاه خواجه نصیر را علاوه بر توانمندی در دروس دانشگاهی در حوزه های توانمندی های مهارتی نیز آموزش دهیم که این آموزش ها به صورت الکترونیکی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه برای تمامی دانشجویان دانشگاه برگزار می شود در آن آموزش های مربوط به کارآفرینی، استخدام پذیری و توسعه فعالیت های فردی ارائه می شود.

مدیرکل دفتر آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه خواجه نصیر یادآور شد: هدف از برگزاری این دوره ها توانمندسازی دانشجویان در تمامی زمینه ها است تا دانشجویان بعد از فارغ التحصیلی بتوانند به راحتی وارد بازار کار شوند.

خوش الحان تاکید کرد: همچنین برای آموزش های حین خدمت کارکنان و کلاس های دانش افزایی اساتید برنامه داریم.

وی بیان کرد: در حال برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم به زودی این آموزش ها را بر بستر آموزش الکترونیکی به کارکنان و اساتید ارائه کنیم.