۹۰۰کیلوگرم مواد مخدر در بردسیر کشف شد

سرهنگ علیرضا پریور در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان به دلیل همجواری با استان سیستان و بلوچستان و هم مرزی این استان با افغانستان در معرض سوء استفاده قاچاقچیان برای انتقال مواد مخدر به مناطق مرکزی کشور قرار دارد.

وی افزود: یکی از وظایف اصلی نیروی انتظامی در استان کرمان مقابله با قاچاقچیان و اشرار است و در این خصوص تاکنون صدها شهید تقدیم کشور کرده ایم.

معاون فرمانده نیروی انتظامی کرمان افزود: اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر در اعماق کویر و ارتفاعات صعب العبور استان نیز حاشیه امنیت ندارند.

وی گفت: در همین راستا ماموران نیروی انتظامی با انجام عملیات شناسایی موفق شدند ۹۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در شهرستان بردسیر را کشف کنند.

وی از دستگیری ۱۲ نفر در این خصوص خبر داد و گفت: از این افراد شش خودرو کشف شده است.

معاون فرمانده نیروی انتظامی کرمان گفت: سه کیلو هروئین، ۶۸ کیلوگرم حشیش و بقیه این مواد مخدر از نوع تریاک است.