جزئیات معاملات فرابورس در هفته‌ جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفته‌ای که گذشت، بازار فرابورس شاهد معامله ۹۹۴ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۴ هزار و ۶۱۷ میلیارد ریال بود که این وضعیت از رشد ۳۷ درصدی حجم و افت ۳۱ درصدی ارزش معاملات در قیاس با هفته قبل از آن حکایت دارد.

معاملات فرابورس در هفته سی و پنجم سال ۹۴ با رشد ۳۷ درصدی حجم در مقایسه با هفته پیش از آن پایان یافت.

همچنین، حجم و ارزش معاملات هفتگی در بازار اول با رشد ۳۴ و ۳۵ درصدی همراه شد و ۶۰ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۱۸۱ میلیارد ریال در آن معامله شد؛ معامله ۲۵۸ میلیون ورقه بهادار به ارزش ۷۱۱ میلیارد ریال هم در بازار دوم به ثبت رسید که این آمار نشانگر رشد ۱۶ درصدی حجم و ۳ درصدی ارزش معاملات در این بازار است.

حجم معاملات هفتگی در بازار پایه با ۳۹ درصد رشد نسبت به هفته سوم آبان به ۶۱۹ میلیون ورقه بهادار رسید و ارزش آن نیز با ۲۰ درصد رشد معادل ۶۳۷ میلیارد ریال شد.

طبق این گزارش، ۵۷ میلیون ورقه بهادار با ارزشی معادل ۳ هزار و ۸۷ میلیارد ریال در بازار ابزارهای نوین مالی داد و ستد شد که رشد ۴۶۲ درصدی حجم و افت ۴۳ درصدی ارزش معاملات در مقایسه با هفته قبل از آن را نشان می‌دهد.

ارزش بازار فرابورس ایران در روز پایانی معاملات هفته سی و پنجم سال ۹۴ با ۰.۳ درصد کاهش، رقم ۷۸۰ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال را نشان داد و آیفکس هم با کاهش ۰.۶ درصدی، روی ۷۰۲ واحد توقف کرد.

در هفته معاملاتی منتهی به ۲۷ آبان‌ماه، گروه فرآورده‌های نفتی با سهم ۱۵ درصدی از معاملات در صدر صنایع پیشرو ماندگار شد و گروه فلزات اساسی و محصولات شیمیایی به ترتیب با سهم ۱۱ و ۹ درصدی در جایگاه دوم و سوم ایستادند.