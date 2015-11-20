مسئولی حق دفاع از فتنه گر ندارد/ به بچه های انقلابی افراطی نگوییم

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از کلیدواژه های مهم رهبری طی سال های اخیر، بصیرت است.

وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری طی سال های اخیر بارها به جوانان، فرهیختگان و مردم مومن و انقلابی هشدار داده و بر بصیرت افزایی تأکید کردند.

وی افزود: فتنه سال ۸۸ یکی از مقاطع عبرت آموز است که فتنه گران با آمریکا و اسراییل همنوا شدند و با عاشورا و عزای حسینی جنگیدند ولی جوانان غیرتمند این سرزمین اجازه ندادند فتنه گران به مقاصد شوم خود برسند.

محمودی با اشاره به فعال شدن برخی عناصر فتنه در آستانه انتخابات گفت: همزمان با نزدیک شدن به انتخابات، عده ای به راه افتاده و احساسات مردم را تحریک و آرامش مردم را بر هم می زنند.

وی تأکید کرد: هنوز زمان تبلیغات انتخاباتی فرا نرسیده اما برخی مسئولان با کمال تعجب اعلام می کنند که این اجتماعات قانونی است.

وی گفت: باید همه احزاب و جریانات سیاسی در چارچوب قانون اساسی و رهنمودهای رهبری، فرصت حضور در انتخابات را داشته باشند ولی فتنه گران، محکومان فتنه و حامیان آن جایی در انتخابات ندارند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: نباید به کسانی که جزو نیروهای انقلاب محسوب می شوند، افراطی گفت.

محمودی یادآور شد: ملت ایران بارها اعلام کرده که در برابر فتنه گران و عوامل آن ها ایستاده و هیچ مسئولی حق دفاع از فتنه گران را ندارد.