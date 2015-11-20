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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۳۰

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران:

مسئولی حق دفاع از فتنه گر ندارد/ به بچه های انقلابی افراطی نگوییم

مسئولی حق دفاع از فتنه گر ندارد/ به بچه های انقلابی افراطی نگوییم

تهران- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران گفت: ملت ایران بارها اعلام کرده که در برابر فتنه گران و عوامل آن ها ایستاده و هیچ مسئولی حق دفاع از فتنه گران را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح جمعه حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از کلیدواژه های مهم رهبری طی سال های اخیر، بصیرت است.

وی عنوان کرد: مقام معظم رهبری طی سال های اخیر بارها به جوانان، فرهیختگان و مردم مومن و انقلابی هشدار داده و بر بصیرت افزایی تأکید کردند.

وی افزود: فتنه سال ۸۸ یکی از مقاطع عبرت آموز است که فتنه گران با آمریکا و اسراییل همنوا شدند و با عاشورا و عزای حسینی جنگیدند ولی جوانان غیرتمند این سرزمین اجازه ندادند فتنه گران به مقاصد شوم خود برسند.

محمودی با اشاره به فعال شدن برخی عناصر فتنه در آستانه انتخابات گفت: همزمان با نزدیک شدن به انتخابات، عده ای به راه افتاده و احساسات مردم را تحریک و آرامش مردم را بر هم می زنند.

وی تأکید کرد: هنوز زمان تبلیغات انتخاباتی فرا نرسیده اما برخی مسئولان با کمال تعجب اعلام می کنند که این اجتماعات قانونی است.

وی گفت: باید همه احزاب و جریانات سیاسی در چارچوب قانون اساسی و رهنمودهای رهبری، فرصت حضور در انتخابات را داشته باشند ولی فتنه گران، محکومان فتنه و حامیان آن جایی در انتخابات ندارند.

امام جمعه موقت ورامین افزود: نباید به کسانی که جزو نیروهای انقلاب محسوب می شوند، افراطی گفت.

محمودی یادآور شد: ملت ایران بارها اعلام کرده که در برابر فتنه گران و عوامل آن ها ایستاده و هیچ مسئولی حق دفاع از فتنه گران را ندارد.

کد مطلب 2972723

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