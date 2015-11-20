نمایش مستند «مجتبی» با موضوع مهاجرت در جشنواره «سینماحقیقت»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «مجتبی» ساخته محمدحسن دامن‌زن با موضوع مهاجرت از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است که برای نخستین بار در بخش مسابقه ملی نهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» نمایش داده می شود.

در خلاصه فیلم مستند بلند «مجتبی» چنین آمده است: مجتبی هنرپيشه تئاتر هست که با اجرای نمايش عروسکی در مهدکودک‌ها و جشن‌ها و مهمانی‌ها، زندگی خود را اداره می‌کند، اما همسر و فرزند او درصدد رفتن به خارج از کشور هستند و شاگردش نیز خواهان مدرن‌تر شدن وسايل صوتی و نوری هست. او بين انتخاب نمايش سنتی عروسکی و استفاده از نور و صدا و موسيقی مردد است و از طرف ديگر همسر و فرزندش هم در تدارک مهاجرت هستند و باعث اضطراب و ناراحتی‌اش شده‌اند... .

محمدحسن دامن‌زن پژوهشگر، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده، ارسطو مداحی‌گيوی تصویربردار، مرتضی مظفری صدابردار، آرش اسحاقی صداگذار و میکس، آرش زاهدی‌اصل تدوینگر، کیوان کیارس آهنگساز و مجتبی کاظمی گوینده گفتار متن از عوامل تولید فیلم مستند ۹۰ دقیقه‌ای «مجتبی» هستند.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور، نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۲۲ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ و با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی (ع) است، در سینما فلسطین و سینما سپیده شهر تهران برگزار خواهد کرد.