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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۵۷

نمایش مستند «مجتبی» با موضوع مهاجرت در جشنواره «سینماحقیقت»

نمایش مستند «مجتبی» با موضوع مهاجرت در جشنواره «سینماحقیقت»

فیلم مستند «مجتبی» به کارگردانی محمدحسن دامن‌زن در بخش مسابقه ملی نهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» نمایش داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «مجتبی» ساخته محمدحسن دامن‌زن با موضوع مهاجرت از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است که برای نخستین بار در بخش مسابقه ملی نهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» نمایش داده می شود.

در خلاصه فیلم مستند بلند «مجتبی» چنین آمده است: مجتبی هنرپيشه تئاتر هست که با اجرای نمايش عروسکی در مهدکودک‌ها و جشن‌ها و مهمانی‌ها، زندگی خود را اداره می‌کند، اما همسر و فرزند او درصدد رفتن به خارج از کشور هستند و شاگردش نیز خواهان مدرن‌تر شدن وسايل صوتی و نوری هست. او بين انتخاب نمايش سنتی عروسکی و استفاده از نور و صدا و موسيقی مردد است و از طرف ديگر همسر و فرزندش هم در تدارک مهاجرت هستند و باعث اضطراب و ناراحتی‌اش شده‌اند... .

محمدحسن دامن‌زن پژوهشگر، نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده، ارسطو مداحی‌گيوی تصویربردار، مرتضی مظفری صدابردار، آرش اسحاقی صداگذار و میکس، آرش زاهدی‌اصل تدوینگر، کیوان کیارس آهنگساز و مجتبی کاظمی گوینده گفتار متن از عوامل تولید فیلم مستند ۹۰ دقیقه‌ای «مجتبی» هستند.

مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی کشور، نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» را طی روزهای ۲۲ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ و با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی (ع) است، در سینما فلسطین و سینما سپیده شهر تهران برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 2972727

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