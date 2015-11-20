قهرمان رقابت های لیگ برتر تنیس بانوان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت هفتمین دوره رقابت های لیگ برتر تنیس بانوان ( جام ولایت ) با قهرمانی نماینده میزبان در اصفهان به پایان رسید.

در پایان این رقابت ها تیم های رخ جهره اصفهان، پایا چوب تبریز و پرواز اصفهان به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار گرفتند. هیئت تنیس زنجان و آکادمی تنیس ارومیه نیز به رتبه های چهارم و پنجم دست پیدا کردند.

در مراسم اختتامیه این رقابتها علی اصغر غمناک رئیس سازمان لیگ تنیس، فرشید زیدی دبیر هیئت تنیس اصفهان و نمایندگان باشگاهها و کادر داوری حضور داشتند و در نهایت از تیم های برتر تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر،لیگ برتر تنیس بانوان در حالی برگزار شد که هنوز شرایط برای برگزاری این رقابتها در بخش آقایان فراهم نشده است و رئیس فدراسیون تنیس نیز معتقد است با این شرایط الزامی برای برگزاری لیگ برتر آقابان وجود ندارد.