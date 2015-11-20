به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «بشار الجعفری» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با اشاره به اقدامات مخرّب عربستان سعودی در سوریه تصریح کرد: دعوت آل سعود برای جهاد در سوریه حاکی از آن است که میان مواضع این رژیم و تروریست های داعش تفاوتی وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، وی با بیان اینکه آل سعود نمی تواند با بکارگیری ثروت خود منطقه را به فساد بکشاند، اظهار داشت: تلاش عربستان سعودی برای گسترش تروریسم در منطقه بر هیچکس پوشیده نیست.

الجعفری به حمایت های مالی و تسلیحاتی گسترده برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از تروریست های تکفیری داعش اشاره کرده و گفت: در حال حاضر دولت سوریه به نمایندگی از کشورهای جهان با تروریست های تکفیری در حال جنگ است.

وی همچنین اظهار داشت: کشورهایی نظیر عربستان سعودی، ترکیه و قطر بیشترین نقش را در حمایت از تکفیریها در سوریه ایفا کرده اند.