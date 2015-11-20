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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۱۸

بشار الجعفری:

مواضع داعش و آل‌سعود در سوریه با یکدیگر تفاوتی ندارد

مواضع داعش و آل‌سعود در سوریه با یکدیگر تفاوتی ندارد

«بشار الجعفری» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل در سخنانی تصریح کرد: اقدام آل‌سعود در دعوت برای جهاد در سوریه نشان می دهد که مواضع سعودیها با داعش در سوریه تفاوتی با یکدیگر ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «بشار الجعفری» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل با اشاره به اقدامات مخرّب عربستان سعودی در سوریه تصریح کرد: دعوت آل سعود برای جهاد در سوریه حاکی از آن است که میان مواضع این رژیم و تروریست های داعش تفاوتی وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، وی با بیان اینکه آل سعود نمی تواند با بکارگیری ثروت خود منطقه را به فساد بکشاند، اظهار داشت: تلاش عربستان سعودی برای گسترش تروریسم در منطقه بر هیچکس پوشیده نیست.

الجعفری به حمایت های مالی و تسلیحاتی گسترده برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس از تروریست های تکفیری داعش اشاره کرده و گفت: در حال حاضر دولت سوریه به نمایندگی از کشورهای جهان با تروریست های تکفیری در حال جنگ است.

وی همچنین اظهار داشت: کشورهایی نظیر عربستان سعودی، ترکیه و قطر بیشترین نقش را در حمایت از تکفیریها در سوریه ایفا کرده اند.

کد مطلب 2972750

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