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۲۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۲:۵۳

گزارش پلیس راه؛

بارش برف در محورهای تالش و دماوند/توصیه به رانندگان جاده های برفی

بارش برف در محورهای تالش و دماوند/توصیه به رانندگان جاده های برفی

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک راهور ناجا از بارش برف در محورهای تالش و دماوند خبرداد و گفت: در بیشتر محورهای شرق استان تهران و برخی محورهای استان‌های گیلان، مازندران و آذربایجان غربی باران می بارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی در مورد آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، گفت: در حال حاضر در محور دماوند در شرق استان تهران و همچنین محورهای تالش در استان گیلان بارش برف جریان دارد.

وی افزود: در محور مهاباد - سردشت در آذربایجان غربی، محورهای انزلی و آستارا در گیلان، محور رامسر در مازندران و اکثر محورهای شرق استان تهران نیز بارش باران اعلام شده است.

سرهنگ رحمانی با اشاره به انسداد محور شمشک به دیزین، گفت: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخودار هستند.

وی به رانندگانی که قصد سفر به مناطق برف‌خیز و کوهستانی را دارند توصیه کرد حتماً تجهیزات ایمنی و وسایل گرم به همراه داشته و زنجیر چرخ را نیز فراموش نکنند.

کد مطلب 2972756

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