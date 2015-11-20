بارش برف در محورهای تالش و دماوند/توصیه به رانندگان جاده های برفی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نادر رحمانی در مورد آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، گفت: در حال حاضر در محور دماوند در شرق استان تهران و همچنین محورهای تالش در استان گیلان بارش برف جریان دارد.

وی افزود: در محور مهاباد - سردشت در آذربایجان غربی، محورهای انزلی و آستارا در گیلان، محور رامسر در مازندران و اکثر محورهای شرق استان تهران نیز بارش باران اعلام شده است.

سرهنگ رحمانی با اشاره به انسداد محور شمشک به دیزین، گفت: سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخودار هستند.

وی به رانندگانی که قصد سفر به مناطق برف‌خیز و کوهستانی را دارند توصیه کرد حتماً تجهیزات ایمنی و وسایل گرم به همراه داشته و زنجیر چرخ را نیز فراموش نکنند.