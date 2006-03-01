آسمان تهران فردا نيمه ابري است

به گزارش خبرگزاري مهر ، سازمان هواشناسي اعلام كرد: آسمان سواحل جنوبي درياي خزر و استان اردبيل نيمه ابري در برخي نقاط ابري همراه با بارندگي خفيف و پراكنده ، آسمان استانهاي آذربايجان غربي ، شرقي ، زنجان ، كردستان و كرمانشاه قسمتي تا نيمه ابري در برخي نقاط با رگبار و رعد و برق به تدريج با كاهش ابر همراه خواهد بود.

آسمان استانهاي ايلام ، لرستان ، چهار محال و بختياري ، خوزستان ، بوشهر ، كهكلويه و بوير احمد و فارس صاف تا كمي ابري در برخي نقاط همراه با وزش باد و آسمان استانهاي خراسان رضوي ، سمنان ، اصفهان ، مركزي ، قم و قزوين قسمتي تا نيمه ابري در پاره اي نقاط همراه با رگبار ، رعد و برق و وزش باد پيش بيني مي شود.

آسمان نواحي درياي عمان ، خليج فارس ، جزاير تنب كوچك و بزرگ ، سيري ، لاوان و ابوموسي ، قشم و كيش صاف تا كمي ابري در برخي نقاط غبار آلود پيش بيني مي شود.

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