تیمهای راه یافته به فینال و رده بندي مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد و فرنگی نونهالان جام روز جهانی کودک روزهای ۲۸ و ۲۹ آبان ماه در سالن شهید معتمدی تهران برگزار می شود.

در پایان دیدارهای مقدماتی تیم های راه یافته به دیدار فینال مشخص شدند که اسامی آن ها به شرح زیر است:

کشتی آزاد:

دیدار فینال: ایران A - اوکراین

دیدار رده بندی: آذربایجان – ایران B

دیدار پنجم و ششم: گرجستان – ارمنستان

دیدار هفتم و هشتم: عراق- ایران C

تیم نهم: قرقیزستان

کشتی فرنگی:

دیدار فینال: ایران Aـ آذربایجان

دیدار رده بندی: اوکراین- ایران B

ديدار پنجم و ششم:ارمنستان - تاجیکستان

ديدار هفتم و هشتم: ایران C - قرقیزستان

ديدار نهم و دهم: عراق - ترکمنستان

دیدارهای رده بندی و فینال عصر امروز (جمعه) برگزار می شود.